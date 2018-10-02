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Что случилось ночью на сахарном? Случчане засыпали вопросами

03.10.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Что случилось ночью на сахарном? Случчане засыпали вопросами

Сегодня утром многие случчане написали SlutskGorod с вопросами о причине громкого шума, который ночью был слышен со стороны «Слуцкого сахарорафинадного комбината».

Очевидцы охарактеризовали звук, «похожий на гул самолёта, который очень низко летит». Многие отметили, что он был слышен во всех частях города. 

  • В Слуцком РОЧС прокомментировали, что никаких происшествий на заводе ночью не произошло. 

О причинах шума, который разбудил случчан, рассказал председатель наблюдательного совета ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» Осип Дапиро:

— По технической причине остановилась одна из турбин, в результате создалось избыточное давление. В системе предусмотрен предохранительные клапана, которые, собственно, и сработали - произошёл сброс избыточного давления в паровом коллекторе. Один котёл был остановлен. Всё прошло в штатном режиме. 

Напомним, с начала сентября на комбинате начался сезон переработки свеклы нового урожая. 


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Сегодня утром многие случчане написали в SlutskGorod с вопросом о причине громкого шума, который ночью был слышен со стороны «Слуцкого сахарорафинадного комбината».
 
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