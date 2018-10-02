В Беларуси объявлен конкурс в Супергерои для суперцелей

С 24 сентября по 20 ноября 2018 в Беларуси пройдет конкурс комиксов среди молодежи «Супергерои для суперцелей». Придумай и ты своего супергероя и расскажи, как он помогает Беларуси достигать Целей устойчивого развития.







Авторский комикс может быть исполнен в любой технике и стиле, на бумаге (не больше формата А2) или в графическом редакторе (в формате .jpg или .png). Принять участие в конкурсе могут молодые люди в возрасте 12-22 лет.