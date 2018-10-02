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В Беларуси объявлен конкурс в Супергерои для суперцелей

03.10.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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С 24 сентября по 20 ноября 2018 в Беларуси пройдет конкурс комиксов среди молодежи «Супергерои для суперцелей». Придумай и ты своего супергероя и расскажи, как он помогает Беларуси достигать Целей устойчивого развития.

В Беларуси объявлен конкурс в Супергерои для суперцелей
В Беларуси объявлен конкурс в Супергерои для суперцелей

Авторский комикс может быть исполнен в любой технике и стиле, на бумаге (не больше формата А2) или в графическом редакторе (в формате .jpg или .png). Принять участие в конкурсе могут молодые люди в возрасте 12-22 лет.

 
 
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С 24 сентября по 20 ноября 2018 в Беларуси пройдет конкурс комиксов среди молодежи «Супергерои для суперцелей». Придумай и ты своего супергероя и расскажи, как он...
 
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