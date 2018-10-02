(без названия)

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03.10.2018 — Разное | Новости Хотимска
2 октября в 14-00 неработающий, житель г.п. Хотимска,1987 г.р., управляя а/м «Лада» вблизи д. Горня, не справился с управлением, съехал в кювет и совершил наезд на придорожное дерево, причинив себе телесные повреждения (ОЧМТ, СГМ, ушибленная рана лобной области, кровоподтеки века). Госпитализирован. Водитель предварительно трезв, взяты биологические анализы. Проводится проверка.
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2 октября в 14-00 неработающий, житель г.п. Хотимска,1987 г.р., управляя а/м «Лада» вблизи д. Горня, не справился с управлением, съехал в кювет и совершил наезд на...
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