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Зачем зебрам нужны полоски

03.10.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Большинство животных обладает однотонным окрасом. Это нужно в том числе и для выживания: так легче слиться с окружающей природой. Однако зебры — полосатые. Зачем это нужно? Имеет ли это какой-то практический смысл? С этим мы и попробуем сейчас разобраться.

Уже больше 100 лет биологии рассуждают на эту тему. Изначально была теория, что полоски необходимы для создания оптической иллюзии при свете: зебры вроде как нет, белая часть сливается с окружающей средой. И это должно помогать при выживании. Однако канадские ученые провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что это не так: все хищники прекрасно видят зебру. И вообще, окрас — не решающий аргумент. Они идут на запах.

Еще одна теория — полоски помогают узнавать своих сородичей. Однако и другие животные вполне узнают своих родственников. Даже если у них нет специфического окраса.

 
 
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Большинство животных обладает однотонным окрасом. Это нужно в том числе и для выживания: так легче слиться с окружающей природой. Однако зебры — полосатые. Зачем...
 
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