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Извержение вулкана и новое землетрясение обрушились на индонезийский остров
03.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
На острове Сулавеси в Индонезии, который пострадал от мощного землетрясения и цунами, сегодня произошло извержение вулкана и новое землетрясение магнитудой 4,8, сообщает ТАСС.
По данным японского информагентства Kyodo, столб пепла от одного из расположенных на острове вулканов достиг высоты в 4 км.
В свою очередь Агентство метеорологии, климата и геофизики страны информирует, что эпицентр землетрясения находился в 20 км от города Палу (административный центр провинции Центральный Сулавеси), очаг залегал на глубине 10 км. В городе ощущались небольшие толчки. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Как сообщалось ранее, землетрясение магнитудой 7,4 произошло 28 сентября, в течение почти двух суток было зафиксировано около 170 повторных толчков. Сильные подземные толчки спровоцировали возникновение цунами, высота волн во время которого достигала 3-5 м.
На данный момент, как сообщает телеканал Channel NewsAsia, число погибших выросло до 1 374 человек, еще 113 числятся пропавшими без вести. По информации ООН, еще более 200 тыс. местных жителей нуждаются в срочной помощи.
Всего население четырех районов провинции Центральный Сулавеси, наиболее пострадавших от стихийного бедствия, превышает 1,4 млн человек. При этом в некоторые места спасатели до сих пор не имеют доступа.
Фото из twitter-аккаунта David Lipson.
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На острове Сулавеси в Индонезии, который пострадал от мощного землетрясения и цунами, сегодня произошло извержение вулкана и новое землетрясение...
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