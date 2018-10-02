42-летняя бразильская актриса Джованна Антонелли, известная всему миру по роли Жади в сериале «Клон», снялась обнаженной для местного журнала Vogue. Так она попыталась привлечь внимание к проблеме рака молочной железы.





Антонелли объяснила, что фотосессия посвящена Дню борьбы с раком молочной железы, который празднуется 15 октября в 44 странах мира, в том числе и в Бразилии. Актриса договорилась с партнерами и создала одежду, аксессуары и другие вещи, чтобы продавать их в поддержку флешмоба #PinkPower. Деньги, которые выручат за месяц, передадут местной некоммерческой организации, которая помогает женщинам, борющимся с этой проблемой.

Джованна решила позировать для бразильского Vogue полностью обнаженной. Ее тело покрывала только розовая краска.

— Мы хотели сделать нечто провокационное, чтобы привлечь людей к проблеме, которая заслуживает нашего внимания, — прокомментировала фотосессию актриса.





Она также сказала, что хочет, чтобы процесс лечения рака груди ассоциировался с чем-то позитивным.

— Давайте дадим немного оптимизма и хорошего настроения тем, кто находится в эпицентре этой борьбы.





Актриса отметила, что фотосесиия — это самое малое, что она может сделать.

— Чем больше женщин мы призовем коснуться себя, тем больше информации мы узнаем о раке молочной железы.





Напомним, после завершения популярного сериала «Клон» в 2002 году, Джованна стала встречаться с коллегой, который играл Лукаса (Мурило Бенисио). В 2005 году у них родился сын Пьетро. Почти сразу после появления ребенка актеры разошлись. Сейчас Антонелли живет с режиссером Леонардо Ногейра, от которого родила двоих дочерей — Антонию и Софию. Актриса продолжает сниматься в сериалах, а также занимается бизнесом: у бразильской актрисы свой бренд Gio. Звезда выпускает сумки и парфюм.

Читайте также

49-летняя звезда «Секретных материалов» Джиллиан Андерсон снялась обнаженной

Все новинки кино Минска и цены на сеансы по этой ссылке

Все бесплатные события в Минске каждый день по этой ссылке

***

29 сентября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появится возможность получить парные билеты на сеанс фильма «Веном» , который появится в прокате с 4 октября. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 5 октября.



