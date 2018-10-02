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Жади их сериала "Клон" снялась обнаженной

03.10.2018 12:41 — Разное | Tut.by  
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42-летняя бразильская актриса Джованна Антонелли, известная всему миру по роли Жади в сериале «Клон», снялась обнаженной для местного журнала Vogue. Так она попыталась привлечь внимание к проблеме рака молочной железы.


Антонелли объяснила, что фотосессия посвящена Дню борьбы с раком молочной железы, который празднуется 15 октября в 44 странах мира, в том числе и в Бразилии. Актриса договорилась с партнерами и создала одежду, аксессуары и другие вещи, чтобы продавать их в поддержку флешмоба #PinkPower. Деньги, которые выручат за месяц, передадут местной некоммерческой организации, которая помогает женщинам, борющимся с этой проблемой.

Джованна решила позировать для бразильского Vogue полностью обнаженной. Ее тело покрывала только розовая краска.

— Мы хотели сделать нечто провокационное, чтобы привлечь людей к проблеме, которая заслуживает нашего внимания, — прокомментировала фотосессию актриса.


Она также сказала, что хочет, чтобы процесс лечения рака груди ассоциировался с чем-то позитивным.

— Давайте дадим немного оптимизма и хорошего настроения тем, кто находится в эпицентре этой борьбы.


Актриса отметила, что фотосесиия — это самое малое, что она может сделать.

— Чем больше женщин мы призовем коснуться себя, тем больше информации мы узнаем о раке молочной железы.


Напомним, после завершения популярного сериала «Клон» в 2002 году, Джованна стала встречаться с коллегой, который играл Лукаса (Мурило Бенисио). В 2005 году у них родился сын Пьетро. Почти сразу после появления ребенка актеры разошлись. Сейчас Антонелли живет с режиссером Леонардо Ногейра, от которого родила двоих дочерей — Антонию и Софию. Актриса продолжает сниматься в сериалах, а также занимается бизнесом: у бразильской актрисы свой бренд Gio. Звезда выпускает сумки и парфюм.

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Теги: Минск
 
 
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Антонелли объяснила, что фотосессия посвящена Дню борьбы с раком молочной железы, который празднуется 15 октября в 44 странах мира, в том числе и в Бразилии.
 
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