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Пенсионер в Ивацевичах погиб при распиловке дров
03.10.2018 13:00 — Разное | Виртуальный Брест
В Ивацевичах 81-летний пенсионер получил смертельную травму при распиловке дров, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.
Несчастный случай произошел 2 октября после обеда. Местный житель 1937 года рождения решил распилить дрова. В какой-то момент дисковая пила выскользнула из его рук и повредила бедренную артерию. Спустя время мужчину нашла жена, но помочь ему уже было нельзя - травма оказалась смертельной.
Ивацевичский районный отдел Следственного комитета проводит проверку, выясняются обстоятельства происшествия.
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В Ивацевичах 81-летний пенсионер получил смертельную травму при распиловке дров, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей...
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