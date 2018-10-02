Пенсионер в Ивацевичах погиб при распиловке дров

В Ивацевичах 81-летний пенсионер получил смертельную травму при распиловке дров, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59380.php

Читать полностью в источнике с фото:





Несчастный случай произошел 2 октября после обеда. Местный житель 1937 года рождения решил распилить дрова. В какой-то момент дисковая пила выскользнула из его рук и повредила бедренную артерию. Спустя время мужчину нашла жена, но помочь ему уже было нельзя - травма оказалась смертельной.

Ивацевичский районный отдел Следственного комитета проводит проверку, выясняются обстоятельства происшествия.