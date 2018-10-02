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Пенсионер в Ивацевичах погиб при распиловке дров

03.10.2018 13:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Ивацевичах 81-летний пенсионер получил смертельную травму при распиловке дров, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59380.php

Пенсионер в Ивацевичах погиб при распиловке дров

Несчастный случай произошел 2 октября после обеда. Местный житель 1937 года рождения решил распилить дрова. В какой-то момент дисковая пила выскользнула из его рук и повредила бедренную артерию. Спустя время мужчину нашла жена, но помочь ему уже было нельзя - травма оказалась смертельной.

Ивацевичский районный отдел Следственного комитета проводит проверку, выясняются обстоятельства происшествия.

 
 
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В Ивацевичах 81-летний пенсионер получил смертельную травму при распиловке дров, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей...
 
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