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Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии

03.10.2018 12:51 — Разное | Tut.by  
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Третья Нобелевская премия этого года — по химии. Лауреатов престижной награды представители нобелевского комитета объявили в Шведской королевской академии наук.


Изображение: The Nobel Prize ‏/ twitter.com

Половину премии получит Фрэнсис Арнольд (США) «за направленную эволюцию ферментов». Вторая половина достанется Джорджу Смиту (США) и Грегу Уинтеру (Великобритания) «за метод фагового дисплея пептидов и антител».

Напомним, вчера объявили имена лауреатов Нобелевской премии по физике. Ими стали американский физик Артур Ашкин. Вторую половину премии разделят ученые Жерар Муру (Франция — США) и Донна Стрикланд (Канада). Награду вручат с формулировкой «за новаторские изобретения в области лазерной физики».

Премию по физиологии и медицине в этом году получат Джеймс Эллисон (США) и Тасуку Хондзё (Япония) за открытие процессов, которые лежат в основе иммунной терапии рака.

5 октября объявят имена лауреатов Нобелевской премии мира, а 8 октября — Нобелевской премии по экономике. Награду в области литературы в этом году решили не вручать.

Вручение премии традиционно проходит в Стокгольме 10 декабря (это день смерти Нобеля). Размер премии в 2017 году составил 9 миллионов шведских крон, немногим более миллиона долларов США.

 
 
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Лауреатов престижной награды представители нобелевского комитета объявили в Шведской королевской академии наук.
 
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