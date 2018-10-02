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Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии
Третья Нобелевская премия этого года — по химии. Лауреатов престижной награды представители нобелевского комитета
Половину премии получит Фрэнсис Арнольд (США) «за направленную эволюцию ферментов». Вторая половина достанется Джорджу Смиту (США) и Грегу Уинтеру (Великобритания) «за метод фагового дисплея пептидов и антител».
Напомним, вчера
Премию по физиологии и медицине в этом году
5 октября объявят имена лауреатов Нобелевской премии мира, а 8 октября — Нобелевской премии по экономике. Награду в области литературы в этом году
Вручение премии традиционно проходит в Стокгольме 10 декабря (это день смерти Нобеля). Размер премии в 2017 году составил 9 миллионов шведских крон, немногим более миллиона долларов США.
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Лауреатов престижной награды представители нобелевского комитета объявили в Шведской королевской академии наук.
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