Рост ВВП в первом полугодии 2018 года составил 4,6 процента





Объем внутреннего валового продукта (ВВП) Беларуси в первом полугодии нынешнего года вырос на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, проинформировали в Национальном статистическом комитете.

В соответствии со второй оценкой объем ВВП во II квартале 2018 года в текущих ценах сложился в сумме 29,3 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 103,9% к уровню II квартала 2017 года. Индекс-дефлятор ВВП во II квартале 2018 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 111,8%.

В Белстате уточнили, что предыдущая оценка ВВП производственным методом являлась предварительной, поскольку основывалась на оперативной информации статистических обследований, экспертных оценках и косвенных расчетах (по первой оценке ВВП за январь-июль увеличился на 4,4%).