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В Шумилинском районе с 3 октября включают отопление в жилом фонде

03.10.2018 — Разное | Герой працы  
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В Шумилинском районе с 3 октября включают отопление в жилом фонде

Районная оперативная группа по оптимизации режимов теплоснабжения и экономного использования топлива и энергии с учётом сложившихся температур наружного воздуха и прогнозируемого снижения температуры в ближайшие дни рекомендовала начать подключение отопления в жилом фонде, общежитиях, гостиницах и других категориях потребителей с 3 октября 2018 года.

Отопление в учреждениях образования, здравоохранения и некоторых других категориях было включено 28 сентября 2018 года по решению Витебского областного исполнительного комитета.

При резком повышении температуры наружного воздуха отопление будет переводиться в режим протапливания.

 
 
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Районная оперативная группа по оптимизации режимов теплоснабжения и экономного использования топлива и энергии с учётом сложившихся температур наружного...
 
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