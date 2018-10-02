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В Шумилинском районе с 3 октября включают отопление в жилом фонде
03.10.2018 — Разное | Герой працы
Районная оперативная группа по оптимизации режимов теплоснабжения и экономного использования топлива и энергии с учётом сложившихся температур наружного воздуха и прогнозируемого снижения температуры в ближайшие дни рекомендовала начать подключение отопления в жилом фонде, общежитиях, гостиницах и других категориях потребителей с 3 октября 2018 года.
Отопление в учреждениях образования, здравоохранения и некоторых других категориях было включено 28 сентября 2018 года по решению Витебского областного исполнительного комитета.
При резком повышении температуры наружного воздуха отопление будет переводиться в режим протапливания.
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Районная оперативная группа по оптимизации режимов теплоснабжения и экономного использования топлива и энергии с учётом сложившихся температур наружного...
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