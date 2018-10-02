﻿ Парус мечты в Сморгони. На площадке у кафе «Вместе» появилась новая скульптурная композиция. 21.by
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Парус мечты в Сморгони. На площадке у кафе «Вместе» появилась новая скульптурная композиция

03.10.2018 — Разное | Светлы шлях  
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Человеческая жизнь проходит в суете, хлопотах, решении различных проблем. А ведь существует не только красота природы, но и та, что создана руками человека творческого, неординарного. Каждый день вы проходите по улицам родного города, не замечая, насколько он необычен, красив, уютен. Мы обратим ваше внимание на те островки красоты, которые незаметно придают Сморгони её колорит, неброскую, но такую притягательную красоту.

Парус мечты в Сморгони. На площадке у кафе «Вместе» появилась новая скульптурная композиция

Недавно на площадке у кафе «Вместе» появилась новая скульптурная композиция. Её основание было установлено уже довольно давно и сразу вызвало интерес у горожан. Основная мысль, которую они высказывали, о том, что будет оборудован еще один фонтан, что подтверждала круглая форма сооружения. По окружности его оборудованы места для сидения, что удобно и ожидающим маршрутных автобусов (рядом находится остановка общественного транспорта), и просто гуляющим. Несколько дней назад композиция приобрела завершенный вид, вызвав тем самым очередной виток обсуждения у сморгонцев. О том, что она собой олицетворяет, рассказал автор и исполнитель идеи художник Александр Денисенко:

- В проекте здания кафе «Вместе» уже был заложен объект художественной композиции. Мне пришла в голову идея сделать что-то в морской тематике, ведь и само здание кафе напоминает большой корабль. А рядом с большим кораблем плывет маленький. Так появился парус, дельфины, развевающийся на ветру флажок и блестящая плитка, олицетворяющая воду. Философский смысл несут и стилизованные солнце, земной шар. Практическое значение композиция тоже имеет: это солнечные часы. В дальнейшем по окружности основания будут нанесены цифры.

Остается добавить, что практическое воплощение идея художника получила в цехе ковки и сварных изделий ФХ «Белагросервис».  

Парус мечты в Сморгони. На площадке у кафе «Вместе» появилась новая скульптурная композиция

Валентина БУЖИНСКАЯ.

Фото автора.

 
 
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Человеческая жизнь проходит в суете, хлопотах, решении различных проблем. А ведь существует не только красота природы, но и та, что создана руками человека...
 
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