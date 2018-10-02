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Сваты-7. Людмила Артемьева рассказала, как мужчины вели себя на съемках
Одна из исполнительниц главных ролей в сериале «Сваты-7» Людмила Артемьева рассказала о закулисье проекта.
Историю актриса опубликовала на своей странице в Instagram.
Людмила Артемьева:
Людмила Артемьева регулярно отмечает, что «Сваты» для нее – это больше, чем просто рабочий проект. Это «киносемья».
Актриса также поделилась еще одной историей со съемок.
Людмила Артемьева:
По словам исполнительницы одной из главных ролей, она является полной противоположностью своей героини – Ольги Ковалевой. Людмила Артемьева рассказала, что ей не сразу удалось войти в образ. Но актриса видит, как в течение сезонов меняется Ольга Ковалева. Она стала более милой и семейной. Актриса отметила, что зритель обязательно заметит это на экране.
Точную дату премьеры седьмого сезона актриса не назвала, но отметила, что команда обязательно вернется к зрителю.
Людмила Артемьева:
Поклонники сериала в комментариях написали, что готовы ждать выхода новых серий столько, сколько нужно – ведь можно пересмотреть предыдущие сезоны, которые «зритель уже знает наизусть».
Съемки нового сезона сериала начались больше года назад – в июле 2017 года. Большую часть эпизодов снимали в Беларуси.
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Одна из исполнительниц главных ролей в сериале «Сваты-7» Людмила Артемьева рассказала о закулисье проекта. Историю актриса опубликовала на своей странице в Instagram.
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