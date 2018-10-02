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Сваты-7. Людмила Артемьева рассказала, как мужчины вели себя на съемках

03.10.2018 12:59 — Разное | СТВ  
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Одна из исполнительниц главных ролей в сериале «Сваты-7» Людмила Артемьева рассказала о закулисье проекта.

Историю актриса опубликовала на своей странице в Instagram.

Людмила Артемьева:
На съёмках «Сватов» никто не позволял себе халтурить и показывать плохое настроение. Я не знаю, когда наш режиссер спал и ел. Но при таком сложном режиме работы он ни разу не продемонстрировал недовольство. Это касается всех. Но главное, какие внимательные в съемочной группе были мужчины: и ручку вовремя подавали, и комплиментик отвешивали. В театре в Москве меня окружают одни боевые подруги. А на съемках я – женщина.

Сваты-7. Людмила Артемьева рассказала, как мужчины вели себя на съемках
Фото: instagram.com/lyudmilartemyeva

Людмила Артемьева регулярно отмечает, что «Сваты» для нее – это больше, чем просто рабочий проект. Это «киносемья».

Актриса также поделилась еще одной историей со съемок.

Людмила Артемьева:                   
На съёмочной площадке сериала «Сваты» всегда царит открытость. Каждый актёр волен принять участие в обсуждении кадра, предложить свою идею или дать какой-либо совет. Обычно мы собираемся все вместе и просматриваем отснятый материал, чтобы картина получилась более насыщенной и без каких-либо противоречий. Хорошо поставленный кадр, юмор режиссёра и актёров – вот идеальный рецепт нашего проекта под названием «Сваты».

«Я та актриса, которую вытащили телесериалы». Instagram-обзор звезды сериала «Сваты» Людмилы Артемьевой (читать далее).

По словам исполнительницы одной из главных ролей, она является полной противоположностью своей героини – Ольги Ковалевой. Людмила Артемьева рассказала, что ей не сразу удалось войти в образ. Но актриса видит, как в течение сезонов меняется Ольга Ковалева. Она стала более милой и семейной. Актриса отметила, что зритель обязательно заметит это на экране.

Сваты-7. Людмила Артемьева рассказала, как мужчины вели себя на съемках
Фото: instagram.com/lyudmilartemyeva

Точную дату премьеры седьмого сезона актриса не назвала, но отметила, что команда обязательно вернется к зрителю.

Людмила Артемьева:
Мы обязательно вернёмся к Вам, нашим зрителям, с новым сезоном, стоит лишь подождать.

Сваты-7. Людмила Артемьева рассказала, как мужчины вели себя на съемках
Фото: instagram.com/lyudmilartemyeva

Поклонники сериала в комментариях написали, что готовы ждать выхода новых серий столько, сколько нужно – ведь можно пересмотреть предыдущие сезоны, которые «зритель уже знает наизусть».

Съемки нового сезона сериала начались больше года назад –  в июле 2017 года. Большую часть эпизодов снимали в Беларуси.

Как проходят съемки сериала «Сваты-7» в Беларуси: фото с киноплощадки (смотрите здесь).

 
 
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Одна из исполнительниц главных ролей в сериале «Сваты-7» Людмила Артемьева рассказала о закулисье проекта. Историю актриса опубликовала на своей странице в Instagram.
 
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