|
Что такое «злой» ценник и где самые дёшевые квартиры в Минске?
Столица замерла на пороге исторического события! В 2019 году, по прогнозам специалистов, на свет появится двухмиллионный житель города. Ему городские власти уже пообещали новенькую квартиру. Между тем, в Минске каждый год, в среднем, строится 700 тысяч квадратных метров жилья, сообщили в программе «Минск и минчане».
Ирина Гонтарева, начальник управления жилищного строительства комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:
Ирина Гонтарева:
Также начнётся освоение территорий по улице Карвата. Перспективной застройкой будет являться также территория по улице Ангарской.
Как горячие пирожки, разлетаются компактные квартиры с максимальным количеством комнат. Самый ходовой товар на рынке недвижимости – жильё площадью в 40 квадратов.
В тех же Смолевичах такая квартира обойдётся в 50 тысяч рублей. В Фаниполе – на 10 тысяч дороже. Оба населённых пункта – спутники столицы.
Это не самые дорогие квартиры, это самое экономное жильё.
А вот самые дорогие квартиры – в Центральном и Советском районах столицы. Ценник, как шутят риелторы, здесь довольно злой. Отдельные апартаменты на площади Победы, например, оценивают в
Наталья Жалова:
Пользуется спросом Фрунзенский район – он лидирует. Потом – Московский и Первомайский районы.
Участники сделок по обе стороны баррикад замечают: на рынке недвижимости – невиданный ажиотаж. Минчане стали активнее покупать однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Именно на них всегда самый большой спрос, а, следовательно – и предложение.
Наталья Жалова:
Чаще всего такие квартиры сдают под ключ, с полной отделкой. Новосёлам остается только завезти мебель.
Достаточной толщины наружные стены: 60 см.
На этажах – специальные ниши с электрической и сантехнической разводкой. В таком доме 5 лифтов, один из них специально предусмотрен для работы в чрезвычайной ситуации. «Умной» можно назвать систему извещения при пожаре.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Столица замерла на пороге исторического события! В 2019 году, по прогнозам специалистов, на свет появится двухмиллионный житель города. Ему городские власти уже...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)