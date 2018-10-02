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Что такое «злой» ценник и где самые дёшевые квартиры в Минске?

03.10.2018 12:37 — Разное | СТВ  
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Столица замерла на пороге исторического события! В 2019 году, по прогнозам специалистов, на свет появится двухмиллионный житель города. Ему городские власти уже пообещали новенькую квартиру. Между тем, в Минске каждый год, в среднем, строится 700 тысяч квадратных метров жилья, сообщили в программе «Минск и минчане».

Ирина Гонтарева, начальник управления жилищного строительства комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:
Строительство жилых домов осуществляется, в основном, для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В основном, многодетные семьи направляются для строительства жилья.

Что такое «злой» ценник и где самые дёшевые квартиры в Минске?
В топ-5 по темпам строительства сегодня – Московский и Заводской районы. Новые дома с завидной скоростью появляются на улицах Михалова, Алибегова, Шаранговича, в микрорайоне Малиновка. Пятиэтажки на Шишкина и Кулешова также вскоре останутся в тени высоток.

Ирина Гонтарева:

В следующем году начнётся перспективная застройка в границах улиц Чижевских.

Также начнётся освоение территорий по улице Карвата. Перспективной застройкой будет являться также территория по улице Ангарской.

Как горячие пирожки, разлетаются компактные квартиры с максимальным количеством комнат. Самый ходовой товар на рынке недвижимости – жильё площадью в 40 квадратов.Что такое «злой» ценник и где самые дёшевые квартиры в Минске?
Наталья Жалова, аналитик рынка недвижимости:
Пользуются спросом квартиры эконом-класса и стандарт-класса. Всё больше программ кредитования, доступных для граждан, появляется на рынке.Что такое «злой» ценник и где самые дёшевые квартиры в Минске?
Эксперты в один голос уверяютжители мегаполиса все чаще игнорируют «вторичку» и голосуют рублем, в основном, за новые квадраты.

Самую дешёвую «однушку» можно найти за МКАДом.

В тех же Смолевичах такая квартира обойдётся в 50 тысяч рублей. В Фаниполе – на 10 тысяч дороже. Оба населённых пункта – спутники столицы.Что такое «злой» ценник и где самые дёшевые квартиры в Минске?
Наталья Жалова:

Если брать Минск, то стоимость квадратного метра от 900 и выше.

Это не самые дорогие квартиры, это самое экономное жильё.

А вот самые дорогие квартиры – в Центральном и Советском районах столицы. Ценник, как шутят риелторы, здесь довольно злой. Отдельные апартаменты на площади Победы, например, оценивают в

400 тысяч белорусских рублей, а это больше 6 000 за квадрат.

Наталья Жалова:
В зависимости от расположения квартиры,

новостройка может быть дешевле, чем вторичное жильё.

Пользуется спросом Фрунзенский район – он лидирует. Потом – Московский и Первомайский районы.

Участники сделок по обе стороны баррикад замечают: на рынке недвижимости – невиданный ажиотаж. Минчане стали активнее покупать однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Именно на них всегда самый большой спрос, а, следовательно – и предложение.

Наталья Жалова:
Немногие застройщики предлагают четырёхкомнатные квартиры, они тоже пользуются спросом, конечно, не таким, как одно- и двухкомнатные.

В панельные дома чаще въезжают те, кто стоит в очереди за улучшением жилищных условий.

Чаще всего такие квартиры сдают под ключ, с полной отделкой. Новосёлам остается только завезти мебель.Что такое «злой» ценник и где самые дёшевые квартиры в Минске?
Сергей Цепко, прораб:
8 квартир на этаже. Квартиры имеют разную квадратуру: от 50 метров квадратных до 90.

Имеет очень неплохое конструктивное решение.

Достаточной толщины наружные стены: 60 см.

На этажах – специальные ниши с электрической и сантехнической разводкой. В таком доме 5 лифтов, один из них специально предусмотрен для работы в чрезвычайной ситуации. «Умной» можно назвать систему извещения при пожаре.Что такое «злой» ценник и где самые дёшевые квартиры в Минске?
Сергей Цепко, прораб:
Всё это передаётся на диспетчерский пункт, который располагается у нас в товариществе собственников. По сигналу GSM на МЧС.Что такое «злой» ценник и где самые дёшевые квартиры в Минске?
Сегодня каждый пятый житель Беларуси проживает в столице. Минск продолжает расти и развиваться. Квартирный вопрос для многих по-прежнему остается открытым. Но стоит он уже не так остро. Рынок недвижимости, впрочем, готов предложить любые варианты. Остается только решить, какой из них вам по карману!

«Минск и минчане» за 29.09.2018

 
Теги: Минск
 
 
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Столица замерла на пороге исторического события! В 2019 году, по прогнозам специалистов, на свет появится двухмиллионный житель города. Ему городские власти уже...
 
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