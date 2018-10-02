В Минске начался Форум по управлению интернетом

Национальный Форум по управлению интернетом Belarus IGF-2018 проходит в Минске 3 октября. Единственная в стране крупная площадка для диалога между государством, бизнесом, интернет-пользователями и гражданским обществом прошла уже в третий раз и собрала рекордное число участников. Итог — более 500 IT-специалистов, правозащитников, киберсыщиков, предпринимателей, активистов, юристов, студентов, 10 тематический сессий и пленарных дискуссий, а также множество новых совместных планов.



Фото: предоставлены организаторами

«В этом году упор сделан на локальные проблемы и большее взаимодействие между государственными ведомствами, бизнесом и НКО, — говорит Сергей Повалишев, генеральный директор компании hoster.by , которая является организатором Форума. — Беларусь взяла курс на развитие IT-отрасли, но у нас остаются огромные пробелы. В первую очередь в вопросах регулирования, законодательства, опыта сотрудничества между всеми заинтересованными сторонами. Теоретически мы можем стать крупнейшим в Европе центром разработки, но при этом оставаться в „каменном веке“ в плане инфраструктуры. Чтобы гармонизировать развитие интернета в Беларуси мы и проводим IGF уже третий год подряд».

«Национальный Форум — это удачный пример того, как можно и нужно объединять усилия всех причастных к развитию интернета сторон: как для обмена мнениями, наработками, опытом, так и для выработки конкретных решений и рабочих инициатив, — сказал Первый заместитель Министра связи и информатизации Республики Беларусь Дмитрий Шедко. — Третий год подряд Форум поднимает острые общественно значимые вопросы, на которые участники из числа отраслевых экспертов и рядовых интернет-пользователей сообща находят ответы. В таком коротком вступительном приветственном слове невозможно обозначить всю палитру той проблематики, которая будет обсуждаться во время проведения тематических сессий и форумных дискуссий, но сам масштаб приятно удивляет: редко можно в рамках одного мероприятия встретить и обсуждение Интернета вещей, и дискуссию о гражданской активности в Сети».



Фото: предоставлены организаторами

Среди основных тем Форума в этом году:

— Цифровые навыки: как справиться с новым неравенством? Можно ли предупредить появление оффлайн-гетто в «умных» городах и научиться всему необходимому в цифровом мире «раз и навсегда»?

— Кибербезопасность и интернет как зона нестабильности.

— Персональные данные в Беларуси: баланс между бизнесом, безопасностью и правами человека.

— Юридические аспекты и региональная проблематика развития интернета на фоне ряда новых законов и законопроектов.

— Открытые данные. Форум проходит на фоне подготовки к запуску первого государственного портала открытых данных:

«До прошлого IGF в Беларуси не было ни одного прецедента, когда госсектор, бизнес, и НКО собрались бы вместе и поговорили о том, что все мы хотим видеть в качестве open data, — комментирует Алина Родачинская из сообщества «Открытые данные. — А уже через несколько месяцев заработает первый государственный портал. Правда это будет не финал, скорее начальная точка развития этой сферы. Плюс в том, что мы можем смотреть на мировой опыт, тенденции, такие документы как Хартия открытых данных, где собираются лучшие практики.

— Интернет вещей, на этой секции также впервые собрались представители сразу всех сторон:

«Мы собрали хороший экспертный пул из разработчиков программного обеспечения, производителей оборудования, операторов связи, государства и потребителей, чтобы обсудить, готов ли внутренний рынок Беларуси к приходу интернета вещей, — комментирует топ-менеджер группы компании Gurtam Александр Кувшинов. — Важно выяснить, что необходимо изменить, чтобы Беларусь не была здесь среди отстающих стран. Cтоит ли рассчитывать лишь на государство, или рынок сам подтолкнет компании к повышению эффективности бизнеса с помощью IoT?»

— Общественная активность в интернете — новая секция в рамках IGF, которая затронула темы куда более глубокие, чем анализ работы отдельных активистов:

«Мы сейчас наблюдаем небывалую гражданскую активность, — комментирует модератор секции и директор «Офиса европейской экспертизы и коммуникаций» Светлана Зинкевич. — Люди всегда более быстро и чутко реагируют на появление новых онлайн-инструментов и технологий по сравнению с институтами. Но у них есть свои барьеры. Например, перейти от слов к реальным действиям. Или риск введения новых законов, вроде находящегося на рассмотрении проекта об обязательной предварительной идентификации пользователей сайтов по номеру телефона».

— Управление репутацией и зачем нужно создавать положительный образ в Интернете. Еще одна новая тема, которая остро стоит для всего мира, где единственное заявление в интернете в течение считанных минут может изменять репутацию людей, компаний, а порой и целых государств.

«Сегодня порядка 4,5 миллиардов человек являются интернет-пользователями. Соответственно, все они могут генерировать контент. Для бизнеса, например, это означает, что один недовольный клиент, сотрудник, партнер способен негативным отзывом, постом или видео изменить репутацию компании, которая выстраивалась годами», — говорит Марина Рощина, Консультант по управлению репутацией, директор Репутационного Агентства SbyS.

Организаторы видят сверхзадачу IGF в том, чтобы вопросы развития и регулирования интернет-сферы свободно обсуждались во всех направлениях и на самых разных уровнях. Третий Форум поставил очень высокую планку и уже в ближайшие месяцы ожидаются первые итоги открытого диалога о развитии интернета.