В Беларуси третий год растет число бедняков. Сколько детей и пенсионеров находятся за чертой бедности

За чертой бедности в 2017 году находилось 528,1 тысячи человек, сообщает Белстат. Их среднедушевые располагаемые ресурсы были ниже бюджета прожиточного минимума. Число малоимущих в Беларуси растет третий год подряд. FINANCE.TUT.BY посмотрел, сколько за чертой бедности, по официальной статистике, находится детей и пенсионеров.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Для сравнения: в 2016 году за национальной чертой бедности находилось 498,5 тысячи человек, в 2015-м — 456,4 тысячи, в 2014-м — 431,9 тысячи. В 2011 году в Беларуси было 655,5 тысячи бедняков.

В прошлом году среди детей до 6 лет за чертой бедности находился каждый десятый ребенок — 10,9% (годом ранее — 10,6%), а среди белорусов в возрасте от 7 до 16 лет этот показатель составляет 12,3% (в 2015 году — 11,7%).

Уровень малообеспеченности среди женщин старше 55 лет составляет 2,2% (годом ранее — 1,8%), а среди мужчин старше 60 лет — 1,5% (годом ранее — 1,6%). На конец прошлого года в Беларуси проживало 2 миллиона 377 364 пенсионеров.

Среди женщин в возрасте от 31 до 54 лет уровень малообеспеченности в прошлом году составлял 6,3% (5,7% годом ранее), а среди мужчин от 31 до 59 лет — 5,5% (годом ранее — 5,3%).

Среди белорусов в возрасте от 16 до 30 лет малоимущими в прошлом году были 7% от общего числа населения этой возрастной категории. Столько же их было и в 2016 году.