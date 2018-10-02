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На торги выставили огромную квартиру Демчука на Киселева. Начальная цена "квадрата" - 400 долларов

03.10.2018 13:13 — Разное | Tut.by  
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Город выставил на продажу еще одну арестованную квартиру угодившего за решетку бизнесмена Сергея Демчука в элитном доме «Времена года» на Киселева, следует из информации на сайте Главного управления юстиции Мингорисполкома. Начальная цена «квадрата» — всего около 400 долларов.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Дом «Времена года» на Киселева, 17 — один из самых известных долгостроев Минска. Его начали строить в 2004 году, закончили — в 2016-ом. Дом на средства дольщиков строило ОДО «Производственно-инвестиционная группа», связанное с известным бизнесменом Сергеем Демчуком.

Но в 2012 году предприниматель на 8 лет угодил за решетку за мошенничество, и стройку заморозили. При содействии Мингорисполкома работы удалось завершить лишь в 2016-м и сдать объект в конце года.

Недавно в нем на аукцион выставили четыре квартиры с начальными ценами ниже рыночных. А сейчас объявлено о продаже самой большой из них — на 613 квадратных метров. Начальная цена — 525 тысяч рублей. Это 856 рублей или 403 доллара за «квадрат». Торги пройдут 31 октября.

Отметим, что в объявлениях на сайте Realt.by квартиры без отделки в этом доме две недели назад продавали в ценовом диапазоне около двух тысяч долларов за квадратный метр. Был один вариант примерно за 1400, еще один — за 1500.

 
Теги: Минск
 
 
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