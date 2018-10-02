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На торги выставили огромную квартиру Демчука на Киселева. Начальная цена "квадрата" - 400 долларов
Город выставил на продажу еще одну арестованную квартиру угодившего за решетку бизнесмена Сергея Демчука в элитном доме «
Дом «Времена года» на Киселева, 17 — один из самых известных долгостроев Минска. Его начали строить в 2004 году, закончили — в 2016-ом. Дом на средства дольщиков строило ОДО «Производственно-инвестиционная группа», связанное с известным бизнесменом Сергеем Демчуком.
Но в 2012 году предприниматель на 8 лет угодил за решетку за мошенничество, и стройку заморозили. При содействии Мингорисполкома работы удалось завершить лишь в 2016-м и сдать объект в конце года.
Недавно в нем на аукцион
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