Проблема решена? Apple починит неработающую зарядку в iPhone Xs

Недавно владельцы iPhone Xs пожаловались на неработающую зарядку в своих смартфонах. Похоже, Apple исправит проблему в одном из грядущих обновлений операционной системы, пишет MacRumors.





Напомним: некоторые владельцы новых iPhone Xs и iPhone Xs Max несколько дней назад столкнулись с проблемой, при которой их смартфоны не заряжались при заблокированном экране. Иногда для активации зарядки хватало «разбудить» смартфон двойным тапом по экрану, реже — переподключить кабель.

MacRumors пишет, что в новой бета-версии iOS 12.1 производителю удалось решить проблему. Ресурс также заявляет, что с неработающей зарядкой столкнулись не только обладатели iPhone Xs, но и других устройств Apple под управлением iOS 12.

О точной дате выхода финальной (не бета) версии iOS 12.1 для всех пользователей пока не сообщается.

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