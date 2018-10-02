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Нобелевскую премию по химии вручили сразу троим ученым
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В Стокгольме продолжается «нобелевская неделя». Вчера, 2 сентября. объявили ее обладателей по физике – трое ученых получили награду за открытия в области лазерных технологий. Сегодня, 3 сентября, объявили лауретов премии по химии – ее вручили троим ученым за эволюцию ферментов и антител.
Нобелевская премия по физике
Ее получили американец Артур Эшкин, француз Жерар Мору и канадка Донна Стрикленд – за открытия в области лазерных технологий. Стрикленд стала лишь третьей женщиной в истории этой награды. В 1963 году ее получила Мария Гёпперт-Майер, а в 1903 – Мария Склодовская-Кюри.
Ученые разделят между собой денежный приз в размере девяти миллионов шведских крон (чуть больше одного миллиона долларов).
Артур Эшкин известен как один из создателей оптических ловушек – он разработал технологию «оптического пинцета», которая позволяет при помощи лазерного света манипулировать микроскопическими объектами. Мору и Стрикленд придумали технологию, позволяющую испускать короткие лазерные импульсы высокой интенсивности.
Нобелевская премия по химии
Награда присуждена Фрэнсис Арнольд — «за направленную эволюцию ферментов», а также Джорджу Смиту и Грегори Уинтеру — «за фаговый дисплей пептидов и антител». Смит первым описал этот метод, а Уинтер использовал его для разработки лекарств.
Минимум 25 лауреатов за историю премии получили ее за свой вклад именно в отрасль органической химии, что значительно больше, чем в любой другой раздел этой области естествознания.
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В Стокгольме продолжается «нобелевская неделя». Вчера, 2 сентября. объявили ее обладателей по физике – трое ученых получили награду за открытия в области лазерных...
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