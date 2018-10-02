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От пассажирского поезда Гродно-Краков отцепили вагон. Пограничники нашли в нем 52 тысячи сигарет
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Пограничники обнаружили в вагоне поезда Гродно-Краков контрабанду – 52,2 тысячи сигарет. Вагон пришлось отцепить, а его пассажиров рассадить по другим вагонам,
2 октября польская таможня сообщила, что международный поезд Гродно-Белосток-Варшава-Краков «укоротили» на границе. То есть контрабанду нашли польские пограничники. Преступники спрятали 52 тысячи сигарет под потолком вагона. И сделали это с усердием – панель потолка, а заодно и контрабанды, крепилась на шурупах со скрученными и спиленными головками, что существенно осложнило демонтаж потолка.
Вагон, где нашли контрабанду, оставили на границе, чтобы разобрать его и конфисковать сигареты. А пассажирам пришлось вместиться в остальных вагонах.
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Пограничники обнаружили в вагоне поезда Гродно-Краков контрабанду – 52,2 тысячи сигарет. Вагон пришлось отцепить, а его пассажиров рассадить по другим вагонам,...
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