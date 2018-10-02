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Каникулы в ноябре. Как будет работать «Песочница» до конца года

03.10.2018 12:50 — Разное | KYKY  
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С середины июня в Минске во дворике завода «Горизонт» работает «Песочница», которая за пару месяцев стала одним из самых популярных мест в городе. 30 сентября площадка закрыла летний сезон и перешла на другое расписание.

Весь октябрь «Песочница» будет работать только по выходным с 13 до 22 часов, а фудтраки, которых станет всего семь, закроются в 21:00. Стоимость сетов осталась прежней – семь рублей. «Траки поставим ближе к сцене, чтобы людям было удобно располагаться в тепле под крышей. Думаю, мы добавим какие-то утеплители. Честно говоря, октябрь для нас будет экспериментальным – не знаем, как пойдет. Стритфуд осенью – это вызов для нас и для Минска», – сказал Станислав Агинский, один из создателей «Песочницы».

В ноябре площадка уйдет на каникулы, а в декабре откроется в виде новогодней ярмарки с елкой и маркетом игрушек и сувениров. Работать будет по выходным и, возможно, по пятнцам с 13 до 21 часа. 

Если зимний формат понравится людям, то такой режим работы продлят, а потом площадка опять уйдет на каникулы. «Песочница» будет открываться к Масленице и другим тематическим праздникам. А к маю вернется в летний режим.

 
Теги: Минск
 
 
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С середины июня в Минске во дворике завода «Горизонт» работает «Песочница», которая за пару месяцев стала одним из самых популярных мест в городе. 30 сентября...
 
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