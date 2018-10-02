|
В Ираке избрали президента
03.10.2018 13:10 — Разное | Ежедневник
Новым президентом Ирака стал кандидат от Патриотического союза Курдистана Бархам Салих.
В его пользу высказались 219 депутатов парламента, в то время как его соперник, представитель Демократической партии Курдистана Фуад Хусейн, набрал лишь 22 голоса.
58-летний Бархам Салех ранее занимал должность главы правительства Иракского Курдистана. Во время церемонии присяги в качестве президента он пообещал сохранить единство и безопасность Ирака.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новым президентом Ирака стал кандидат от Патриотического союза Курдистана Бархам Салих.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)