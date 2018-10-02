Лимит беспошлинных посылок в Беларуси могут увеличить до $200

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По его словам, это предложение министерства согласовано с почтой.

Напомним, что ограничения на получение товаров из-за границы в Беларуси ввели с апреля 2016 года.

В настоящее время в Беларуси можно получить по почте товар на сумму не более 22 евро в месяц и весом не более 10 килограммов.

В случае превышения лимита придется уплатить пошлину 30% от таможенной стоимости товара и не менее 4 евро за килограмм.

Каким был порог до введения ограничений?