Травила крыс, а теперь шьет белье и делает откровенные фото в нем. Удивительная история бедной студентки



Фото из аккаунта Анны Холостовой в Facebook

Бросила университет, так как не было денег даже на еду, бралась за любую работу, а теперь у нее — три бизнеса. Это история сильной бизнесвумен Анны Холостовой, которая управляет двумя компаниями по уничтожению вредителей, а также развивает свой бренд нижнего белья. Читайте ее невероятную историю.

— В 16 лет я поступила в университет на экономиста. Финансовое положение нашей семьи было без преувеличения катастрофическим, и мама изо всех сил билась, чтобы хоть как-нибудь меня обеспечить.

Тем не менее тех 50 гривен (около $ 10), которые высылались мне каждую неделю, было, конечно, недостаточно даже для поддержания минимального уровня жизни. Помню, как приходила в студенческую столовую уже после ее закрытия, и поварихи подкармливали меня «непроданным» и «несъеденным».

Тогда, кое-как отучившись один курс, беря любые подработки (раздача флаеров возле метро, уборка квартир), я решила оставить университет и попробовать устроиться помощником руководителя в какую-нибудь компанию. Я готова была практически ничего не зарабатывать, но хоть глазком взглянуть, как устроен бизнес, какая она, та, другая жизнь, к которой я стремлюсь.

На первой такой работе я продержалась целых 2 недели. Было достаточно просто раскусить, что тот уровень английского, который я указала в своем резюме, не совсем соответствует действительности.

Но я была настолько трудолюбивой, что мой руководитель просто не решался меня уволить.

В итоге после очередных переговоров, когда я не смогла перевести «кабель высокого напряжения» и просто красиво улыбалась потенциальным партнерам, меня замучила совесть — я решила уволиться сама.



Фото предоставлено автором

Но другую жизнь я-таки увидела. Увидела, затаила злобу на себя за свою необразованность и принялась усердно учиться.

И вот он — бизнес

Так я поменяла около 5 или 7 разных работ. Пока в одной из компаний мое стремление учиться не заметил ее руководитель. Он стал посвящать меня в нюансы работы. Компания занималась борьбой с вредителями. Это было в Одессе. А через 2 года я заявила, что надо открывать филиал в Киеве и что я поеду это делать, но только на условиях равного партнерства. У меня получилось. И открыть филиал, и развить его. Через недолгое время наши пути с предыдущим партнером разошлись из-за разного видения стратегических вопросов. Теперь я развиваю свою собственную компанию « Спецспектр ». В этом году мы будем праздновать юбилей — 10 лет.

Мне кажется, компаниям, которые только открываются в этой сфере, приходится туго. Честно — если очень хочется заниматься этим, то проще купить франшизу. Сейчас этот рынок переполнен, но немногие могут делать эту работу на должном уровне и имеют имя на рынке.

Я поняла, что работа истребителей насекомых и крыс не вызывает приятных ассоциаций. Но если организовать дело с европейским подходом, когда работают аккуратные специалисты, которые не оставляют после себя грязи и запаха, — то можно выделиться на этом рынке. И только те, кто также сумел это понять и освоить, собирают сливки — самых респектабельных клиентов: компании с иностранными инвестициями; компании, которые понимают, что такое система контроля вредителей, анализ тенденций, гранично допустимые нормы наличия вредителей и т.д.

Это бизнес долгоиграющий. Вложишь — а результат получишь лет через 7. Если бы я сейчас стояла перед необходимостью открывать что-то подобное, то точно не выбрала бы эту сферу. Но это теперь, когда тебе уже 30, и ты задумываешься о соотношении усилий и эффективности. А тогда я просто шла напролом. Не спала ночей, была директором, бухгалтером, секретарем, дезинфектором, кладовщиком и грузчиком. Но именно это и помогло в непростые времена.

Сейчас у меня самая великолепная команда. Она состоит из исполнительного директора, финансового директора, трех кураторов, секретариата, группы моих франчайзи и т.д. Все эти люди «выращены» из дезинфекторов, курьеров, помощников секретарей. Я верю, что людям надо давать шанс, как когда-то жизнь дала его мне. Сложности с поиском людей всегда были и будут.

Но если ты сам… человек «не очень», то такой же персонал будет приходить к тебе работать.

Если же ты инициативный, открытый, дружелюбный, то притянешь близких себе по духу.



Фото предоставлено автором

Четыре года назад у меня появилась еще одна компания в этой же сфере — Вредителям.NET , которая импортирует из Европы и продает уничтожители насекомых (лампы от мух). Это сателлит «Спецспектра». Я открыла компанию, т.к. существовал спрос на покупку специфического оборудования для контроля за вредителями. В 2018 году компания побила рекордные показатели по продажам за эти 4 года и выполнила более 500 оптовых поставок.

От вредителей — к нижнему белью

Параллельно с работой в «Спецспектре» я занимаюсь брендом нижнего белья IQ. IntimateQuestion . Бизнесу всего 9 месяцев. И все эти 9 месяцев я вынашиваю его. Вот-вот он появится на свет. Я не говорю, что мы не запустились, что у нас нет продаж. Все это есть и все идет своим чередом. Но только сейчас я хоть как-то начинаю понимать, что это вообще такое и куда мне бежать. И что это серьезно. И что это перспективно. И что у нас офигительные комплекты нижнего белья, способные помочь каждой женщине решить любой «интимный вопрос».

Эта идея родилась у двух девушек, которые хотели заниматься чем-то, что приносит им удовольствие и поможет монетизировать их хобби.

Бренд запускали в съемной комнатушке моего партнера Карины. Она тогда баловалась шитьем белья и пробовала продавать его в Instagram. Помню, мне надо было лететь куда-то на отдых, в интернете понравился один купальник, но ждать его нужно было 15 дней, а мне улетать через 5. Да и хотелось кое-что в нем сделать по-другому — чисто под себя. Вот я и попросила Карину сшить такой же купальник за 3 дня.

Надо признать, что опыта пошива именно купальников до этого у нее не было, необходимой машинки тоже. А купальник был сложный. С рюшами, чашечкой, ну и всякими прибабахами. В общем, Карина в 3 дня уложилась (и я подумала — целеустремленная). Купальник вышел такой: если смотреть издалека — просто непревзойденно, если смотреть ближе — не те швы, тут и там несостыковки. И когда я все это предъявила, Карина сказала: «Мне бы машинку нормальную — все бы было идеально».



Фото предоставлено автором

Так у Карины появились и машинка, и я, и бизнес. И к качеству швов у меня претензий больше никогда не возникало.

Вложила много, но не критично — сумма сопоставима со стоимостью хорошей новой машины. Но новый бизнес всегда лучше новой машины.

Многое из вложенного было потрачено на ошибки. Например, одна из ошибок — это попытка нанимать моделей для съемок коллекций. Таких моделей, как я хочу, мы пока себе позволить не можем — профессионалок, с идеальным телом, которые знают рабочие позы. А те девушки, которых мы брали в первое время, выдавали абсолютно «кислые» кадры.

В определенный момент я чисто случайно, для личного Instagram, сделала пробное фото белья на себе. Потом мы выставили это фото как заглавное для комплекта — и он стал хитом продаж. Я решила повторить эксперимент, и следующий комплект мы отсняли на Карине. Продажи были не хуже.

Я все никак не могла понять, в чем секрет, как получается, что белье, которое мы фотографировали на нас самих, продается гораздо лучше. Но за ответом далеко ходить не надо.

Люди всегда покупают эмоцию. Если ты сама счастлива и излучаешь свет в своем же продукте, клиенты понимают это, даже находясь на другом континенте. Никто не купит белье на модели с кислой миной, потому что ей за фотосессию недостаточно заплатили.

А мы же сами носим свое белье повседневно, сами тест-драйвим его, стираем, гладим и занимаемся в нем сексом. Когда ты продаешь что-то, от чего сама тащишься, очень большая вероятность, что это понравится и другим.

Сейчас мы вышли в ноль, но мы просто вкалываем и все, что получаем, вкладываем в новые коллекции, в оборудование, в пошив, не дожидаясь, пока старые наработки себя окупят. Хоть финансово бывает болезненно, мы с Кариной (теперь моим партнером) точно знаем, чего хотим, и точно знаем, что у нас получится.

На данный момент над брендом работают около 7 человек: швеи, закройщики, менеджеры по продажам и т.д. В ближайший месяц мы планируем еще расширяться. Надо признать, наше белье пришлось по вкусу. Особенно почему-то мужчинам, которые покупают его в подарок своим девушкам.

Мы рады, что сумели создать продукт, который хочется носить каждый день и который с удовольствием будет растерзан во властных руках партнера. Мы частенько получаем отзывы типа: «Ваше белье такое красивое, что я не захотел снимать его со своей девушки во время секса. Теперь оно уже непригодно. Пришлите еще :)».



Фото из аккаунта Анны Холостовой в Facebook

Наша цель — выйти на оборот $ 10−15 тыс. в месяц. Сейчас 99% продаж — это онлайн. Причем большинство — в США и Европу. В Украине продаем через Instagram. Есть также шоу-рум в ТЦ «Олимпийский».

О планах

Я люблю все три моих бизнеса, в каждом из них отражена какая-то часть меня. Я вообще считаю, что у СЕО есть только одна задача — мечтать. Ну, и найти команду, которая эти мечты разделит и воплотит в реальность.

В планах — просто жить и жить, по возможности, в удовольствие :)

Конечно, планов много, все они записаны, над каждым работаю. По «Спецспектр» хотелось бы в этом году привести бизнес к полной автоматизации, закрыть все регионы Украины своими франчайзи и продолжать экспансию в другие страны.

По «Вредителям.NET» я хочу наладить собственное производство в Украине, чтобы минимально импортировать и обеспечивать растущий украинский рынок продукцией собственного изготовления.

По IQ — хотелось бы открыть офлайн-магазины (и не только в Украине), посотрудничать с интересными людьми, спортсменами, блогерами. Хочу, чтобы каждая пятая женщина цивилизованного мира имела хотя бы один комплект от IQ.