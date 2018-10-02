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В Беларуси начались официальные продажи зонтика Xiaomi

03.10.2018 13:33 — Разное | Tut.by  
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Один из официальных магазинов Xiaomi в Беларуси запустил в продажу зонт Automatic Umbrella. Его оценили в 59 рублей.


«Умных» функций у зонта Xiaomi нет. Его единственное предназначение — защищать владельца от дождя или ярких солнечных лучей. Automatic Umbrella создан из материала с полиуретановым покрытием и водоотталкивающей пропиткой.

Зонтик полностью автоматический. В сложенном состоянии размер Xiaomi Automatic Umbrella составляет 336×59×59 миллиметров, в открытом — 1070x5x660 миллиметров.

Смотрите, сколько у нас стоят другие гаджеты Xiaomi:

 
 
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