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В Беларуси начались официальные продажи зонтика Xiaomi
Один из официальных магазинов Xiaomi в Беларуси запустил в продажу зонт Automatic Umbrella. Его оценили в 59 рублей.
«Умных» функций у зонта Xiaomi нет. Его единственное предназначение — защищать владельца от дождя или ярких солнечных лучей. Automatic Umbrella создан из материала с полиуретановым покрытием и водоотталкивающей пропиткой.
Зонтик полностью автоматический. В сложенном состоянии размер Xiaomi Automatic Umbrella составляет 336×59×59 миллиметров, в открытом — 1070x5x660 миллиметров.
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Его оценили в 59 рублей.
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