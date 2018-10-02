ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Биограф папы Римского: Папа сам разогревает еду в микроволновке. А с Лукашенко корона бы упала

03.10.2018 13:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Швейцарский журналист, писатель, биограф папы Франциска Арно Беда в эфире программы "БАЦМАН" главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман на канале "112 Украина" рассказал, что понтифик живет достаточно просто.

Он отметил, что папа после избрания отказался жить в апартаментах, выходящих на площадь Святого Петра в Ватикане. 

"В этих комнатах много дорогой мебели, золота, на стенах – произведения Микеланджело и Рафаэля, старинная обстановка, стоимость которой не поддается оценке. Он сказал: "Нет, ни в коем случае". 

Сразу после избрания лимузин ждал его около Сикстинской капеллы. А он уехал на автобусе в небольшой пансион Святого Марка и заявил, что хочет там жить. И он живет на втором этаже этого особняка для престарелых священников и монахинь, в небольшой комнате, которую можно назвать junior suite. Спальня и небольшой кабинет. 

Его охраняют два швейцарских гвардейца. Мне посчастливилось несколько раз обедать на первом этаже пансиона. Я видел, как папа сам накладывает себе салаты, сам разогревает пасту в микроволновке. Совершенно по-простому. 

Можете представить, чтобы так делали президент США Дональд Трамп или президент России Владимир Путин? Или другие главы государств?" – сказал Беда. 


Папа Римский Франциск (Хорхе Марио Бергольо) был избран главой католической церкви 13 марта 2013 года и взошел на престол 19 марта того же года.  

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Швейцарский журналист, писатель, биограф папы Франциска Арно Беда в эфире программы "БАЦМАН" главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман на канале "112 Украина"...
 
Новости дня
Новости разные
 
Нобелевскую премию по химии вручили сразу троим ученым
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика