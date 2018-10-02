Биограф папы Римского: Папа сам разогревает еду в микроволновке. А с Лукашенко корона бы упала

Он отметил, что папа после избрания отказался жить в апартаментах, выходящих на площадь Святого Петра в Ватикане.





"В этих комнатах много дорогой мебели, золота, на стенах – произведения Микеланджело и Рафаэля, старинная обстановка, стоимость которой не поддается оценке. Он сказал: "Нет, ни в коем случае".





Сразу после избрания лимузин ждал его около Сикстинской капеллы. А он уехал на автобусе в небольшой пансион Святого Марка и заявил, что хочет там жить. И он живет на втором этаже этого особняка для престарелых священников и монахинь, в небольшой комнате, которую можно назвать junior suite. Спальня и небольшой кабинет.





Его охраняют два швейцарских гвардейца. Мне посчастливилось несколько раз обедать на первом этаже пансиона. Я видел, как папа сам накладывает себе салаты, сам разогревает пасту в микроволновке. Совершенно по-простому.





Можете представить, чтобы так делали президент США Дональд Трамп или президент России Владимир Путин? Или другие главы государств?" – сказал Беда.









Папа Римский Франциск (Хорхе Марио Бергольо) был избран главой католической церкви 13 марта 2013 года и взошел на престол 19 марта того же года.