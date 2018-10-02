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С открытием второй полосы Нацаэропорта из Минска можно будет летать в США

03.10.2018 13:18 — Разное | Партизан  
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Министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак 2 октября рассказал несколько интересных новостей.

Во-первых, Минтранс хочет изменить закон, чтобы «Белавиа» смогла продавать билеты без багажа. Во-вторых, он объяснил еще одну причину, почему к нам не летают лоукосты. В-третьих, с открытием второй взлетно-посадочной полосы откроются прямые рейсы из Нацаэропорта в США, пишет reform.by.

Belavia сможет продавать безбагажные билеты

Минтранс готовит изменения в законодательство – они позволят «Белавиа» продавать билеты без багажа и без возможности возврата. Тогда авиакомпания сможет конкурировать по цене с лоукостами. 

По словам министра, сейчас беларуские юрлица не имеют возможность предлагать подобного рода проездные документы, но это изменится после реализации инициативы Минтранса. Самые дешевые билеты низкобюджетных авиакомпаний продаются именно на таких условиях.

Инициатива уже вынесена на президиум Совмина, где в целом была одобрена. В ближайшее время согласуют план мероприятий. Минтранс рассчитывает подготовить проект нормативного правового акта в течение месяца. Дальше все зависит от «Белавиа» – она сама решит, пользоваться ли такой возможностью. 


Аэропорт не хочет бесплатно обслуживать лоукосты

Анатолий Сивак заявил, что в нашей стране нет никаких ограничений на работу лоукостов: «Мы никак не ограничиваем их работу. Не считать же ограничением нежелание аэропорта обслуживать их бесплатно».

Он сказал, что в других странах государство может субсидировать работу аэропортов, принимающих лоукосты, чтобы выполнить их требования по стоимости услуг. По его словам, в Беларуси такое предложение вряд ли понравится правительству.

С открытием второй ВПП из аэропорта откроются прямые рейсы в США

Такая возможность появится уже в следующем году с вводом в эксплуатацию второй ВПП. Она способна принимать самолеты класса Airbus A380. 

По словам Сивака, в прошлом году билеты сообщением Беларусь-США приобрело более 72 тысяч человек. Минтранс хочет привести в нашу страну трансконтинентальные беспосадочные рейсы. Сивак допускает, что их будут выполнять иностранные перевозчики, пока у «Белавиа» не появятся возможности делать это и самой.

Также обсуждается организация прямых полетов в Юго-Восточную Азию. Минтранс хотел бы превратить минский аэропорт в международный хаб. Вторая ВПП создает условия для этого, открывая Нацаэропорт для больших дальнемагистральных самолетов.

 
Теги: Новости
 
 
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Министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак 2 октября рассказал несколько интересных новостей.
 
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