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С открытием второй полосы Нацаэропорта из Минска можно будет летать в США
Министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак 2 октября рассказал несколько интересных новостей.
Во-первых, Минтранс хочет изменить закон, чтобы «Белавиа» смогла продавать билеты без багажа. Во-вторых, он объяснил еще одну причину, почему к нам не летают лоукосты. В-третьих, с открытием второй взлетно-посадочной полосы откроются прямые рейсы из Нацаэропорта в США, пишет
Belavia сможет продавать безбагажные билеты
Минтранс готовит изменения в законодательство – они позволят «Белавиа» продавать билеты без багажа и без возможности возврата. Тогда авиакомпания сможет конкурировать по цене с лоукостами.
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Инициатива уже вынесена на президиум Совмина, где в целом была одобрена. В ближайшее время согласуют план мероприятий. Минтранс рассчитывает подготовить проект нормативного правового акта в течение месяца. Дальше все зависит от «Белавиа» – она сама решит, пользоваться ли такой возможностью.
Аэропорт не хочет бесплатно обслуживать лоукосты
Анатолий Сивак
Он сказал, что в других странах государство может субсидировать работу аэропортов, принимающих лоукосты, чтобы выполнить их требования по стоимости услуг. По его словам, в Беларуси такое предложение вряд ли понравится правительству.
С открытием второй ВПП из аэропорта откроются прямые рейсы в США
Такая возможность появится уже в следующем году с вводом в эксплуатацию второй ВПП. Она способна принимать самолеты класса Airbus A380.
По словам Сивака, в прошлом году билеты сообщением Беларусь-США приобрело более 72 тысяч человек. Минтранс хочет привести в нашу страну трансконтинентальные беспосадочные рейсы. Сивак допускает, что их будут выполнять иностранные перевозчики, пока у «Белавиа» не появятся возможности делать это и самой.
Также обсуждается организация прямых полетов в Юго-Восточную Азию. Минтранс хотел бы превратить минский аэропорт в международный хаб. Вторая ВПП создает условия для этого, открывая Нацаэропорт для больших дальнемагистральных самолетов.
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Министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак 2 октября рассказал несколько интересных новостей.
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