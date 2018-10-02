Позитив на рынке труда закончился с началом осени

По данным Белстата, соотношение принятых и уволенных работников в августе упало до 89,0% после 101,7% в июле, т.е., фактически, найти новую работу не смог каждый десятый. При этом число потерявших работу составило 92,9 тыс. человек, что почти на 10 тыс. больше, чем тех, кто смог ее найти (82,7 тыс.).





Хуже ситуация на рынке труда последний раз была в мае, когда разница между уволенными и принятыми на работу превысила 12 тыс. человек.





В то же время общее число занятых в экономике нашей страны в августе т.г. несколько увеличилось – до 4338 тыс. человек после 4332,7 тыс. в июле. Хотя результата прошлого года (4358,3 тыс. в августе 2017-го) достичь все равно не удалось.





Рост числа занятых подтверждают и данные по зарегистрированным безработным: по информации Минтруда и соцзащиты их количество на конец августа опять снизилось, пусть и незначительно, – до 16,3 тыс. человек (в июле их было зафиксировано 16,6 тыс.).





Общий же уровень зарегистрированной безработицы на конец последнего летнего месяца сохранился на уровне 0,4% от численности всей рабочей силы.





При этом расчеты по методологии Международной организации труда, которую Белстат использует лишь раз в квартал, дают более точное и укладывающееся в мировой тренд число безработных. На самом деле их у нас в десять с лишним раз больше (4,7% от численности всей рабочей силы по данным за второй квартал 2018 г.).





Вместе с общими дан­ными по стране существенно ухудшилась ситуация с трудоустройством и в отдельных отраслях экономики: если в июле «плюс» по соотношению принятых и уволенных работников показали 9 из 19 отраслей, то в августе таковых оказалось лишь три.





Первое место по итогам последнего летнего месяца неожиданно занял вид деятельности «здравоохранение и социальные услуги», который был главным «отстающим» в июле (соотношение 150,0 %, т.е. на каждых двух уволенных пришлось трое принятых на работу).





Возможно, именно массовые увольнения в предыдущем месяце и привели к подобному росту. Далее расположились профессиональная, научная и техническая деятельность (121,1%) и информация и связь (111,2%).









«Антилидером» августа стало предоставление прочих видов услуг (соотношение 48,0%, на каждого принятого на работу пришлось двое уволенных), которое занимало третье место с конца в июле.





Чуть лучше ситуация в виде деятельности «снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» (62,2%), которое в числе отстающих уже давно не «светилось», в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (71,5%), где сезонный фактор прекратил свое действие, и оказании услуг по временному проживанию и питанию (72,2%).





Печальные результаты показали также горнодобывающая промышленность (73,3%), операции с недвижимым имуществом (73,8%) и образование (74,5%).