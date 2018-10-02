"Евроторг" выходит на Лондонскую биржу. Хочет привлечь 300 млн долларов

Один из источников сказал, что предполагается продать акции на сумму 300 млн долларов, добавив что размещение будет проходить в форме глобальных депозитарных расписок и что регистрационные документы могут быть поданы уже на следующей неделе.





«Это так. Активный процесс идет уже больше месяца», — сказал TUT.BY один из участников рынка.





Инвестбанки Credit Suisse и JP Morgan — глобальные координаторы размещения.





Основываясь на сравнении «Евроторга» с такими сопоставимыми конкурентами, как Dino Polska и турецкая BIM, стоимость белорусской компании может составлять порядка 3,4 млрд долларов, пишет «Рейтер».





Такая оценка компании источником Рейтера неадекватно завышена и не соответствует действительности, считают эксперты рынка.





«Евроторг» впервые объявил о планах по выходу на IPO в Лондоне в марте 2015 года. Размещение планировалось провести на горизонте 2 лет. В мае текущего года гендиректор «Евроторга» Андрей Зубков допустил возможность проведения IPO в ближайшей перспективе.









В 2017 году выручка группы компаний «Евроторг» увеличилась по сравнению с 2016 годом на 8,1% и достигла 3,93 млрд рублей (либо в долларах на 11,3%, до 2,04 млрд долларов), чистая прибыль — 102,5 млн рублей (53,1 млн долларов) по сравнению с чистым убытком 42,7 млн рублей годом ранее.





В первом полугодии 2018 года выручка «Евроторга» увеличилась до 2,18 млрд рублей, прибыль — до 68,7 млн рублей, а EBITDA — до 195,7 млн. При этом маржа EBITDA сократилась с 9,5% до 9%. «Евроторг», занимающий почти 20% розничного рынка Беларуси, рассчитывает продолжать рост за счет открытия маленьких магазинов в небольших городах и сельской местности.





В 2017 году «Евроторг» укрепил свое финансовое положение преимущественно благодаря успешному размещению еврооблигаций на сумму 350 млн долларов в октябре. Это позволило оптимизировать график погашения, уменьшить стоимость заемных средств (средняя процентная ставка снизилась на 1,1 п.п. по состоянию на 31 декабря 2017 года) и увеличить долю необеспеченного финансирования (с 20% до 56%). Кроме того, «Евроторг» увеличил долю задолженности, номинированной в белорусских рублях, в структуре долгового портфеля на 16,3 п.п. с 2,1% до 18,4%. По итогам рефинансирования задолженности со сроком погашения в 2018—2020 гг. структура долга в разрезе краткосрочный/долгосрочный долг значительно улучшилась, при этом доля краткосрочных кредитов снизилась с 41,5% до 2,3% от общего долга в размере 1,366 млрд рублей.





В «Евроторге» отказались от комментариев.