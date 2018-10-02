К 4 октября отопление появится во всех квартирах Минска

В течение двух дней в Минске подадут отопление во всех квартиры жилфонда.

По словам более чем 3500 жилых домах Минска (или 55% от всего жилфонда) уже включили отопление. Такую цифру сообщает агентство "Мінск-Навіны" со ссылкой на заместителя гендиректора по эксплуатации жилищного фонда и производственным вопросам ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Тимофея Кремеза.

Отопительный сезон в минских квартирах начался 1 октября, завершиться процесс подключение отопления в жилфонде должен в первой половине дня 4 октября. При этом в ГО "Минское городское жилищное хозяйство" будут реагировать на изменения погоды: Кремез отметил, что в ближайшие выходные в Минске ожидается потепление. Поэтому в этот период возможен перевод системы отопления в режим протапливания.