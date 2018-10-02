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На аукцион выставили две пачки "странных" белорусских купюр

03.10.2018 13:45 — Разное | Tut.by  
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Два странных лота обнаружил в начале августа на электронном аукционе ebay.com увлекающийся коллекционированием банкнот минчанин Алексей — белорусские банкноты образца 2000 года номиналами 5000 и 10 000 рублей в корешках.


naviny.by

Это «старые» рубли, которые имели хождение до деноминации. Казалось бы, что тут такого — на аукционах сплошь и рядом продают банкноты, переставшие считаться деньгами.

Удивило Алексея дата, которая была указана на корешках (бумажной ленте, в которую упакована пачка банкнот) — 7 июля 2017 года. Также на корешках стояла печать, указывающая на то, что данные купюры были упакованы в Центральном хранилище Нацбанка.

Деноминация состоялась 1 июля 2016 года, «старые» рубли прекратили хождение с 1 января 2017 года, но их можно обменять на новые деньги до конца 2021 года. То есть «старые» рубли продолжают поступать в хранилище Нацбанка — для уничтожения либо хранения, а вот обратный процесс — из хранилища во внешний мир — невозможен.

В тоже время обнаруженные на аукционе лоты, по мнению Алексея, говорят о том, что «старые» купюры каким-то образом все же покинули стены хранилища Нацбанка. То есть их кто-то вынес, чтобы продать на аукционе и заработать.

По этому поводу коллекционер обратился в Комитет госконтроля, Генпрокуратуру и, собственно, Нацбанк.

Генпрокуратура перенаправила запрос в Главное управление по борьбе с экономическими преступлениями МВД. В этом ведомстве нарушений, входящих в компетенцию органов внутренних дел, не нашли.


naviny.by

«Вначале я получил ответ из УБЭП, что это не относится к их компетенции. Потом я получил ответ из Нацбанка — мол, упаковка не их, не соответствует стандартам, и вообще у них отличная система безопасности», — удивляется минчанин.

«Отображенная на сканах упаковка не является упаковкой Центрального хранилища Нацбанка по причине не соответствия ее нормативным требованиям. На различных стадиях технологического процесса обработки денежной наличности в Центральном хранилище она была бы выявлена и подлежала обработке и формированию в установленном порядке», — ответили в Нацбанке на запрос неравнодушного минчанина.

В ответе также сообщается, что было проведено служебное расследование, которое не установило фактов нарушений в действиях работников хранилища.

Однако через три дня после того, как Алексей отправил запрос в Нацбанк, странные лоты с белорусскими рублями были сняты с аукциона. Позже один из лотов был перевыставлен.

Корреспондента Naviny.by, который также обратился в Нацбанк, тоже заверили, что упаковка на фото с аукциона не их и что «при существующей системе безопасности банкноты не могли быть вынесены из Центрального хранилища».

Белорусские банкноты часто можно встретить на аукционах. Коллекционеров особенно интересуют купюры редких серий. Например, в 2015 году банкноту номиналом в 5000 рублей продавали за 2 тысячи долларов. Ее фишка — редкая серия АГ.

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Пачки "старых" рублей проштампованы июлем 2017 года, хотя годом ранее в стране была проведена деноминация.
 
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