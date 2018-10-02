Что посмотреть на бесплатном фестивале японского кино в Минске, который начинается уже сегодня

В Минске стартует Неделя современного японского кино в рамках фестиваля «Японская осень в Беларуси-2018». С 3 по 7 октября в кинотеатре «Пионер» покажут пять художественных фильмов современной Японии совершенно бесплатно: входные билеты можно получить в день показа в фойе кинотеатра с 14.00.

«История моей любви!!»





Когда: 3 октября, 19.00. Где: кинотеатр «Пионер». Сколько: бесплатно. Режиссер: Хаято Кавай.

Такэо поступил в старшую школу, но суровое с виду лицо и массивное телосложение не соответствуют внешности обычного ученика. Его внешняя грубость отпугивает девушек, но его готовность помочь нуждающимся делает его популярным среди парней. Однажды Такэо и его близкий друг Сунакава спасают от опасности старшеклассницу, девушку по имени Ринко. Для Такэо это любовь с первого взгляда. Когда троица встречается снова, незначительный жест заставляет Такэо подумать, что Ямато понравился Сунакава. У Такэо разбито сердце, однако он решает помочь Ямато и свести их с Сунакава… Что станет с чувствами Такэо к Ямато?

«Когда поднимается занавес»





Когда: 4 октября, 19.00. Где: кинотеатр «Пионер». Сколько: бесплатно. Режиссер: Кацуюки Мотохиро.

Драматическому кружку старшей школы Фудзигаока ни разу не удалось пробиться в отборочный этап региональных соревнований. Под руководством учительницы Ёсиока, также известной как «королева школьного театра», решительная Саори и ее подруги по кружку объединяются в надежде попасть на национальный чемпионат.

«Сэто-и-Уцуми»





Когда: 5 октября, 19.00. Где: кинотеатр «Пионер». Сколько: бесплатно. Режиссер: Тацуси Омори.

Ученики 11-го класса Уцуми и Сэто проводят свободное от школы время, сидя на берегу реки и разговаривая обо всем подряд. Уцуми и Сэто — полные противоположности, но они обожают играть в слова, придумывать, что лучше написать девушке в сообщении, и вести философские беседы. Кажется, что у них никогда не иссякнут темы для разговоров. Единственный человек, который присматривает за ними, — их одноклассница Касимура. Сэто влюблен в Касимуру, но ей нравится Уцуми, которому она, кажется, безразлична. Иногда в их маленьком мирке появляются другие люди, например, старшеклассник-хулиган Наруяма или странный уличный артист. Поры года сменяют друг друга, но Сэто и Уцуми никогда не прекращают болтать.

«Мамесиба»





Когда: 6 октября, 16.00. Где: кинотеатр «Пионер». Сколько: бесплатно. Режиссер: Тору Камэй.

Однажды 35-летний безработный Сато Дзиро, который ранее никогда не покидал родной город, находит щенка породы мамесиба по кличке Итиро с повязанным на шее красным платочком. Выясняется, что щенка прислала мать Дзиро, которая хочет, чтобы сын отправился на ее поиски.

«100 раз твоей любви»





Когда: 7 октября, 16.00. Где: кинотеатр «Пионер». Сколько: бесплатно. Режиссер: Сё Цукикава.

Аой попала в аварию и очнулась в прошлом за неделю до катастрофы. Ее друг детства Рику признался ей, что он также переместился во времени, пытаясь предотвратить ее гибель. Но за его путешествиями во времени скрывается большой секрет.

Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.

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29 сентября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появится возможность получить парные билеты на сеанс фильма «Веном» , который появится в прокате с 4 октября. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 5 октября.



