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В Минске водители массово игнорируют недавно установленный знак
Отдельные водители по-прежнему поворачивают налево с улицы Я. Коласа на улицу Б. Хмельницкого, когда это запрещено,
С начала текущей недели перед перекрестком установили предписывающий знак «Движение прямо или направо». В совокупности с информационной табличкой знак указывает водителям, что с 07.00 до 21.00 на перекрестке можно ехать только прямо или направо, однако не все водители обращают на это внимание.
Напомним, ГАИ Советского района столицы
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Напомним, ГАИ Советского района столицы запретила водителям выполнять левый поворот с улицы Якуба Коласа на улицу Хмельницкого.
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