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В Минске водители массово игнорируют недавно установленный знак

03.10.2018 14:01 — Разное | Tut.by  
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Отдельные водители по-прежнему поворачивают налево с улицы Я. Коласа на улицу Б. Хмельницкого, когда это запрещено, сообщает агентство «Минск-Новости».

С начала текущей недели перед перекрестком установили предписывающий знак «Движение прямо или направо». В совокупности с информационной табличкой знак указывает водителям, что с 07.00 до 21.00 на перекрестке можно ехать только прямо или направо, однако не все водители обращают на это внимание.

Напомним, ГАИ Советского района столицы запретила водителям выполнять левый поворот с улицы Якуба Коласа на улицу Хмельницкого. Причина такого решения связана с высокой аварийностью на этом перекрестке.

 
Теги: Минск
 
 
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Напомним, ГАИ Советского района столицы запретила водителям выполнять левый поворот с улицы Якуба Коласа на улицу Хмельницкого.
 
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