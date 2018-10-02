В Минске водители массово игнорируют недавно установленный знак

Отдельные водители по-прежнему поворачивают налево с улицы Я. Коласа на улицу Б. Хмельницкого, когда это запрещено, сообщает агентство «Минск-Новости».

С начала текущей недели перед перекрестком установили предписывающий знак «Движение прямо или направо». В совокупности с информационной табличкой знак указывает водителям, что с 07.00 до 21.00 на перекрестке можно ехать только прямо или направо, однако не все водители обращают на это внимание.

Напомним, ГАИ Советского района столицы запретила водителям выполнять левый поворот с улицы Якуба Коласа на улицу Хмельницкого. Причина такого решения связана с высокой аварийностью на этом перекрестке.