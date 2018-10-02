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Сначала оранжевый уровень опасности, потом — бабье лето. В Полоцке и Новополоцке будет холодно и мокро, зато в субботу +16

03.10.2018 — Разное | Новости Полоцка  
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Порывы сильного ветра ожидаются в Полоцке и Новополоцке в четверг, 4 октября, сообщили в Белгидромете.

Сначала оранжевый уровень опасности, потом — бабье лето. В Полоцке и Новополоцке будет холодно и мокро, зато в субботу +16

Фото: Wikiway.com

4 октября погоду Беларуси будет определять холодная, ветреная тыловая часть циклона, смещающегося с Латвии на Вологодскую область России. Ожидается облачно с прояснениями. Во многих районах кратковременные дожди. Ветер северо-западный, западный, порывистый, ночью и утром на большей части территории, днем по северо-востоку страны сильный порывистый. Температура воздуха в Полоцке и Новополоцке минимальная ночью +3..+5°С, максимальная в середине дня +6..+8°С. Атмосферное давление будет интенсивно расти.

5 октября погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, утром и днем в северных районах страны скажется влияние теплого атмосферного фронта, перемещающегося с Балтийского моря. Ночью без осадков. Днем местами, преимущественно по северной половине страны, кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западной четверти, умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +1..+3°С, в отдельных районах заморозки до -1 -3°С, максимальная днем +10..+12°С.

Ученые рассказали, какой будет погода в Полоцке и Новополоцке через 20 и 40 лет. Многим такой прогноз не понравится

6 октября на большей части республики сохраниться влияние области повышенного давления, ночью на северо-востоке погоду будет определять малоактивный атмосферный фронт. В дневные часы на территорию страны ожидается поступление теплых воздушных масс с Западной Европы. Ночью местами, преимущественно по северо-востоку страны, пройдут кратковременные дожди. Днем без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+10°С, максимальная днем +16°С.

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