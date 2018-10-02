Каждые выходные октября в Пинске будут проводиться ярмарки по продаже сельхозпродукции

В течение октября в городе запланировано проведение еженедельных осенних сельскохозяйственных ярмарок. Всего пройдет 6 ярмарочных дней по продаже сельхозпродукции. Первый состоится в День города 6 октября на парковке стадиона ДОСААФ. Через неделю там же пройдет вторая сельхозярмарка. Все последующие выходные октября аналогичные ярмарки-базары состоятся на парковке рынка «Солнечный».