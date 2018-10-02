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Каждые выходные октября в Пинске будут проводиться ярмарки по продаже сельхозпродукции

03.10.2018 — Разное | Пинский Вестник  
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 В течение октября в городе запланировано проведение еженедельных осенних сельскохозяйственных ярмарок. Всего пройдет 6 ярмарочных дней по продаже сельхозпродукции. Первый состоится в День города 6 октября на парковке стадиона ДОСААФ. Через неделю там же пройдет вторая сельхозярмарка. Все последующие выходные октября аналогичные ярмарки-базары состоятся на парковке рынка «Солнечный».

  Продажа сельхозпродукции будет осуществляться:

  6 и 13 октября 2018 г. – парковка стадиона ДОСААФ, ул. Рокоссовского, 17;

  20-21 октября 2018 г. – парковка рынка «Солнечный», ул.Солнечная, 1;

  27-28 октября 2018 г. – парковка рынка «Солнечный», ул.Солнечная, 1.

 К участию в функционировании сельхозярмарок приглашаются сельскохозяйственные предприятия, фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели и физические лица.

  Информация горисполкома






 
 
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 В течение октября в городе запланировано проведение еженедельных осенних сельскохозяйственных ярмарок. Всего пройдет 6 ярмарочных дней по продаже...
 
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