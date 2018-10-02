Почему после алкоголя происходят провалы в памяти?

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Что такое алкогольный блэкаут?

Насколько это распространено?





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Кто больше этому подвержен?

Каковы последствия?

Означает ли это, что человек отрубается?





Фото: GETTY IMAGES

Амнезия, вызванная чрезмерно большим количеством выпитого алкоголя, стала предметом обсуждения в связи с обвинениями в сексуальном насилии, выдвинутыми в адрес американского судьи Бретта Кавано, представленному Дональдом Трампом к назначению в Верховный суд США.Одна из обвинительниц утверждала, что Кавано в 17-летнем возрасте будучи пьяным, навалился на нее и якобы попытался изнасиловать на одной из студенческих вечеринок 36 лет назад. Вторая рассказывала, что примерно в те же годы Кавано во время студенческой пьянки якобы снял перед ней с себя штаны.Сам Кавано категорически отрицает эти обвинения. По его утверждению, его даже не было на вечеринках, о которых идет речь, и эти истории выдуманы его недоброжелателями среди демократов, которые пытаются не допустить назначения в Верховный суд ставленника президента Трампа.Некоторые предположили, что Кавано мог страдать от потери памяти из-за алкоголя - эти утверждения он также категорически отвергает.Провалы в памяти подобного рода отмечаются, когда мозг не запоминает события, происходящие, когда человек находится под воздействием алкоголя.По информации американского Национального института по борьбе с алкоголизмом, это происходит потому, что область мозга, отвечающая за память и связь событий, - гипоталамус - под действием алкоголя временно отключается.В результате в системе записи и хранения информации в мозгу появляются пробелы.Существует два вида потери памяти.Самая часто встречающаяся форма - фрагментарная потеря памяти. Это когда в памяти у человека остаются обрывки событий, и он не может составить из них связное представление о том, что происходило в течение определенного времени, так как не помнит ряда важных деталей. По словам экспертов, в этом случае, как правило, при определенных усилиях, удается восстановить в памяти картину событий.Полная потеря памяти - тяжелая форма амнезии, когда человек не помнит вообще ничего из того, что происходило в течение нескольких часов. В этом случае восстановить в памяти события чаще всего невозможно, посколько они даже не были записаны мозгом.Фрагментарная потеря памяти встречается очень часто, свидетельствуют результаты исследований, особенно среди молодых людей, злоупотребляющих алкоголем.- говорит профессор Кейт Кэри из Брауновского университета.Потеря памяти происходит при достижении определнной концентрации алкоголя в крови. Амнезия может стать результатом приема большого количества алкоголя за короткое время или употреблением спиртного на голодный желудок.Потеря памяти может произойти, когда концентрация алкоголя в крови достигает 0,2% (около 2 промилле). В США, например, нельзя водить машину, если уровень концентрации алкоголя достигает 0,08%.Результаты исследований показывают, что потеря памяти из-за алкоголя в большей степени характерна для людей с низким весом, а также женщин. Это связано с тем, что концентрация алкоголя в крови у женщин нарастает быстрее, так как содержание воды в организме у них ниже.Есть и генетический фактор, влияющий на склонность человека к потери памяти из-за употребления алкоголя.Также, по словам экспертов, вероятность потери памяти возрастает, если человек во время употребления алкоголя курит или использует легкие наркотики.Есть ли какие-либо видимые признаки потери памяти?По словам проффессора Кэри, это не обязательно.Поскольку наша краткосрочная память довольно устойчива к действию алкоголя, некоторые люди, несмотря на большое количество выпитого, могут оставаться бодрыми и активными и даже говорить о событиях, произошедших до момента потери памяти. Просто потом они не могут этого вспомнить.У других же эти признаки могут проявляться - например, их внимание рассеивается или теряют способность поддерживать беседу.Согласно данным Американских центров борьбы с зависимостью, некоторые люди под действием алкоголя могут демонстрировать опасное поведение, которое для них не характерно, когда они трезвы. Это происходит из-за того, что алкоголь оказывает существенное влияние на механизм принятия решений.Как говорят ученые, из памяти в таком случае могут стираться как обыденные занятия - например, человек не помнит, как чистил зубы или ложился в постель, - так и опасные или травматические события - скажем, вождение автомобиля, участие в драке, преступление на сексуальной почве, совершенное самим пьющим или в отношении него, и так далее.Кроме того, случаи полной потери памяти могут свидетельствовать о формировании алкогольной зависимости, которая, в свою очередь, может привести в серьезным заболеваниям - например, нарушениям в работе печени.Нет. В этом случае человек впадает в сон или теряет сознание под действием алкоголя.В случае же блэкаута пьяный продолжает активную деятельность, о которой назавтра ничего не будет помнить.