Мобильная бригада офтальмологов начала осмотр детей в Ганцевичском районе в ходе проекта «Я вижу!»

Мобильные бригады офтальмологов проводят осмотр детей в Ганцевичском районе.





Уникальный для Беларуси благотворительный проект «Я вижу!» по диагностике и оказанию офтальмологической помощи детям из сельской местности проводят Белорусский детский фонд и компания velcom при поддержке Брестского областного исполнительного комитета и Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

Уже сейчас бригады врачей-офтальмологов и медсестер на автомобилях, оснащенных оборудованием для диагностики заболеваний органов зрения, посещают сельские школы Ганцевичского района.































Напомним, что проект «Я вижу!» стартовал в Брестской области с Малоритского района, в котором врачами уже проведена диагностика зрения у 1116 детей. Из этого количества различные патологии зрения выявлены у 41.75 % детей, причем у 61,8% из этого числа нарушения зрения диагностированы впервые. Выписано 68 рецептов на очки. 19 детей направлены на дополнительное обследование, консультации и углубленную диагностику в Брестскую детскую областную больницу.

Для организации работы двух мобильных офтальмологических бригад были оборудованы специальные автомобили, с необходимыми для проведения диагностики приборами и другим оснащением. Все осмотры сопровождаются выдачей медицинского заключения, а полученные на ребенка с нарушением зрения данные находятся в информационной базе врачей-офтальмологов и затем передаются в областную больницу. Поэтому дети, у которых есть нарушения зрения, останутся под постоянным наблюдением и контролем офтальмологов.

Инициатор благотворительного проекта «Я вижу!» – Белорусский детский фонд. Уже третий год подряд результаты этой инициативы подтверждают эффективность и необходимость диагностической медицинской помощи детям именно там, где они живут и учатся.

Все расходы на проект по традиции оплачены за счет средств, собранных компанией velcom в ходе благотворительной рождественской инициативы «Делать добро так просто». Из своей прибыли с каждого подключения на тарифные планы линеек «Комфорт» и «Комфорт+» в декабре 2017 г. компания перечисляла 5 рублей на специальный счет. Итоговая сумма составила 118 240 рублей. Из этих средств и финансируется реализация проекта «Я вижу!» в Брестской области.

Все подробности о ходе реализации данного проекта в Ганцевичском районе читайте в ближайшем выпуске районной газеты «Савецкае Палессе».

ФОТО — ВЛАД СУЛАВКО

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