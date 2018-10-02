II Европейские игры: в масштабное событие Гродненщина внесет свой вклад

Каждый новый день приближает нас к спортивному событию, масштаб которого в истории суверенной Беларуси не имеет аналогов. Речь о II Европейских играх, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года.

Представить грандиозность события позволит предметное сравнение: по количеству участников и спортивных дисциплин II Европейские игры сопоставимы с зимней Олимпиадой в России, которую Сочи принимал в 2014 году.

Во время международных комплексных спортивных соревнований в Минске тысячи атлетов из 50 стран разыграют комплекты медалей в 15 видах спорта.





Соревнования в четырех видах спорта будут иметь статус чемпионата Европы, а победители в отдельных дисциплинах разыграют лицензии на Олимпиаду в Токио. Форум уже сейчас называют грандиозным праздником и уникальным событием в спортивной истории страны.

Общее дело

Готовиться к масштабному событию в стране стали сразу после того, как Минск был объявлен столицей вторых Европейских игр. Строятся и реконструируются спортивные объекты, обустраивается необходимая инфраструктура, благоустраивается территория, оборудуется жилой кластер – Студенческая деревня, куда предложат заселиться всем сборным, в том числе белорусской.

Гродненская область также внесет вклад в подготовку ко II Европейским играм. На границе в пунктах пропуска совершенствуется инфраструктура, реконструируются дороги, строятся новые объекты придорожного сервиса. В

числе обязанностей – обеспечение транспортного сообщения, организация питания, охрана общественного порядка, медицинское сопровождение Игр.





Уже известно, что Гродненской области доверили медицинское обслуживание соревнований по бадминтону, которые пройдут на арене «Falcon club». Гродненские медики будут дежурить на стадионе и в медпунктах, расположенных на спортивном объекте, и при необходимости окажут первую медицинскую помощь участникам и зрителям турнира.





Эстафета огня и тысячи туристов

На гродненские организации и учреждения возложена и почетная обязанность создать комфортные условия для проведения в области традиционной для подобных соревнований эстафеты огня «Пламя мира», которая пройдет в преддверии II Европейских игр. Планируется, что факел Европейских игр пронесут по наиболее значимым историческим и культурным местам Гродненщины. Временные пункты питания, площадки для отдыха, транспортная помощь, а также другие необходимые условия будут созданы для участников и волонтеров эстафеты на протяжении всего «гродненского» маршрута.

Обещает удивить цифрами и туристический трафик: ожидается, что в период проведения Игр Беларусь посетит несколько десятков тысяч иностранных туристов.





Многие из них будут прибывать в Беларусь через пункты пропуска, расположенные на территории Гродненской области. Здесь также ответственно подошли к вопросу встречи гостей. В пунктах пропуска будут организованы отдельные каналы для упрощенного пересечения границы, а в зонах таможенного контроля участникам и гостям Игр необходимую помощь будут оказывать волонтеры, учтены и другие моменты, которые помогут иностранным болельщикам с первых минут пребывания на территории страны почувствовать себя комфортно. Туристический поток обещает превзойти рекорд чемпионата мира по хоккею, который проходил в Минске в 2014 году. Тогда через Гродненщину в Беларусь въехало свыше 30 тысяч болельщиков.





Возможности для бизнеса

Свою лепту в подготовку и проведение крупнейшего мультиспортивного соревнования Европы внесут гродненские предприятия и организации, которые выступят спонсорами II Европейских игр. На состоявшемся недавно в облисполкоме совещании-встрече по координации деятельности между организациями Гродненской области и представителями фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» были обсуждены актуальные вопросы проведения Игр, возможности, открывающиеся перед спонсорами соревнований.

– II Европейские игры – это хорошая площадка для позиционирования национальных производителей, поставщиков товаров и услуг не только на внутреннем рынке, но и за рубежом, – рассказал представитель фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Александр Опейкин. – Дирекцией II Европейских игр совместно с Европейскими олимпийскими комитетами разработана спонсорская программа, которая включает пять уровней партнерства и разные условия для каждой категории спонсоров. Сегодня у II Европейских игр большое количество международных партнеров, свыше 20 белорусских компаний-партнеров.

На встрече подчеркивалось, что проведение Игр – это хорошая возможность показать страну всему миру.

Как отметил заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович, только совместными усилиями всех задействованных в подготовке и проведении Игр структур и организаций можно на высоком уровне провести столь значимые соревнования и сделать их ярким и запоминающимся событием не только для нашей страны, но и всего мира.

Что касается выдвинутой инициативы о взаимодействии, то в областях предложение фонда встретили позитивно. Уже сейчас представители регионального бизнес-сообщества, желая получить престижный статус партнера или организации, поддерживающей II Европейские игры, отправляют заявки о сотрудничестве в фонд «Дирекция II Европейских игр 2019 года».

Гродненские атлеты на II Европейских играх

В ожидании Игр и спортсмены Гродненщины. Надо сказать, что это не первые европейские мультиспортивные соревнования для гродненских спортсменов. Наши атлеты принимали участие в I Европейских играх в Баку, где завоевали 8 медалей, три из них высшей пробы.













В Минске бороться за 189 комплектов медалей будут свыше 4 тысяч спортсменов со всей Европы. Среди претендентов на призовые, а то и чемпионские места, несомненно, есть гродненцы. Уже сегодня кандидатами на участие во II Европейских играх значатся свыше 60 атлетов из принеманского края. Среди них борцы, легкоатлеты, стрелки, гимнасты, велосипедисты и представители еще целого ряда спортивных дисциплин. В числе тех, кто подтвердил заявку на участие, Иван Тихон, Ольга Мазуренок, Виталий Бубнович, Илья Чергейко, Ибрагим Саидов, Виталий Жук, Алена Дубицкая, Евгений Королек.







