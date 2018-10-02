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Hyundai Creta попала под отзывную кампанию. На сервис зазывают более 28 000 кроссоверов
Российский офис Hyundai объявил о проведении сервисной акции, затрагивающей кроссоверы Creta, выпускаемые на питерском заводе компании.
Отзыву подлежат полноприводные версии Creta, реализованные по 29 ноября 2017 года — всего речь идет о 28 683 автомобилях. Причиной отзыва является возможно некорректное закрепление топливного шланга,
На транспортных средствах будет выполнена проверка зазора между трубкой заливной горловины и кронштейном крепления датчика скорости, и в случае необходимости будет произведена замена трубки заливной горловины. Все работы для владельцев отзываемых Creta будут осуществляться бесплатно.
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На транспортных средствах будет выполнена проверка зазора между трубкой заливной горловины и кронштейном крепления датчика скорости, и в случае необходимости...
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