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Hyundai Creta попала под отзывную кампанию. На сервис зазывают более 28 000 кроссоверов

03.10.2018 14:22 — Разное | Tut.by  
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Российский офис Hyundai объявил о проведении сервисной акции, затрагивающей кроссоверы Creta, выпускаемые на питерском заводе компании.


Отзыву подлежат полноприводные версии Creta, реализованные по 29 ноября 2017 года — всего речь идет о 28 683 автомобилях. Причиной отзыва является возможно некорректное закрепление топливного шланга, сообщается на сайте Росстандарта.

На транспортных средствах будет выполнена проверка зазора между трубкой заливной горловины и кронштейном крепления датчика скорости, и в случае необходимости будет произведена замена трубки заливной горловины. Все работы для владельцев отзываемых Creta будут осуществляться бесплатно.

 
 
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На транспортных средствах будет выполнена проверка зазора между трубкой заливной горловины и кронштейном крепления датчика скорости, и в случае необходимости...
 
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