Hyundai Creta попала под отзывную кампанию. На сервис зазывают более 28 000 кроссоверов

Российский офис Hyundai объявил о проведении сервисной акции, затрагивающей кроссоверы Creta, выпускаемые на питерском заводе компании.





Отзыву подлежат полноприводные версии Creta, реализованные по 29 ноября 2017 года — всего речь идет о 28 683 автомобилях. Причиной отзыва является возможно некорректное закрепление топливного шланга, сообщается на сайте Росстандарта.

На транспортных средствах будет выполнена проверка зазора между трубкой заливной горловины и кронштейном крепления датчика скорости, и в случае необходимости будет произведена замена трубки заливной горловины. Все работы для владельцев отзываемых Creta будут осуществляться бесплатно.