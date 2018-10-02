Житель Слуцка пытался живьём сжечь четырёх человек. Расследование завершено





Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование уголовного дела о покушении на убийство четырех человек.

Ночью 22 марта текущего года в д.Городище Слуцкого района в частном доме, где спали люди, произошел пожар. Сотрудниками Слуцкого РОЧС огонь был ликвидирован, граждане не пострадали.

В результате проведенных первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий версия о поджоге стала приоритетной. По подозрению в совершении преступления был задержан неработающий житель Слуцка, 1985 года рождения.

По данным следствия, обвиняемый пришел в указанный дом к своей знакомой. С ее родителями и подругой они распивали спиртные напитки. В ходе возникшего конфликта знакомая выгнала его из дома. Данная ситуация разозлила фигуранта. Спустя некоторое время, он собрал сухой травы, положил к стене веранды и поджег зажигалкой. Чтобы жильцы не вышли из горящего дома набросил замок с наружной стороны входных дверей. После совершения поджога ушел. Пожар был своевременно обнаружен соседями.

Об этом сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.





В рамках расследования проведены следственные эксперименты, проверки показаний на месте, допрошены свидетели, потерпевшие, получены результаты проведенных управлением ГКСЭ исследований. Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы подследственный отдавал отчет своим действиям и мог ими руководить.

Действия обвиняемого квалифицированы как покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, с особой жестокостью (ч. 1 ст. 14 и п.п. 1, 5, 6 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса) и умышленное уничтожение и повреждение имущества, совершенные общеопасным способом и повлекшие причинение ущерба в крупном размере (ч. 2 ст. 218 Уголовного кодекса).

К обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.