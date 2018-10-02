ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Житель Слуцка пытался живьём сжечь четырёх человек. Расследование завершено

03.10.2018 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Житель Слуцка пытался живьём сжечь четырёх человек. Расследование завершено

Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование уголовного дела о покушении на убийство четырех человек.

Ночью 22 марта текущего года в д.Городище Слуцкого района в частном доме, где спали люди, произошел пожар. Сотрудниками Слуцкого РОЧС огонь был ликвидирован, граждане не пострадали.

В результате проведенных первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий версия о поджоге стала приоритетной. По подозрению в совершении преступления был задержан неработающий житель Слуцка, 1985 года рождения.

По данным следствия, обвиняемый пришел в указанный дом к своей знакомой. С ее родителями и подругой они распивали спиртные напитки. В ходе возникшего конфликта знакомая выгнала его из дома. Данная ситуация разозлила фигуранта. Спустя некоторое время, он собрал сухой травы, положил к стене веранды и поджег зажигалкой. Чтобы жильцы не вышли из горящего дома набросил замок с наружной стороны входных дверей. После совершения поджога ушел. Пожар был своевременно обнаружен соседями.

Об этом сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног

Житель Слуцка пытался живьём сжечь четырёх человек. Расследование завершено

В рамках расследования проведены следственные эксперименты, проверки показаний на месте, допрошены свидетели, потерпевшие, получены результаты проведенных управлением ГКСЭ исследований. Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы подследственный отдавал отчет своим действиям и мог ими руководить.

Действия обвиняемого квалифицированы как покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, с особой жестокостью (ч. 1 ст. 14 и п.п. 1, 5, 6 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса) и умышленное уничтожение и повреждение имущества, совершенные общеопасным способом и повлекшие причинение ущерба в крупном размере (ч. 2 ст. 218 Уголовного кодекса).

К обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование уголовного дела о покушении на убийство четырех человек.
 
Новости дня
Новости разные
 
Гродненская милиция ищет убийц птицы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика