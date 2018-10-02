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Житель Слуцка пытался живьём сжечь четырёх человек. Расследование завершено
03.10.2018 — Разное | Слуцк Город
Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование уголовного дела о покушении на убийство четырех человек.
Ночью 22 марта текущего года в д.Городище Слуцкого района в частном доме, где спали люди, произошел пожар. Сотрудниками Слуцкого РОЧС огонь был ликвидирован, граждане не пострадали.
В результате проведенных первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий версия о поджоге стала приоритетной. По подозрению в совершении преступления был задержан неработающий житель Слуцка, 1985 года рождения.
Об этом
В рамках расследования проведены следственные эксперименты, проверки показаний на месте, допрошены свидетели, потерпевшие, получены результаты проведенных управлением ГКСЭ исследований. Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы подследственный отдавал отчет своим действиям и мог ими руководить.
К обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.
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Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование уголовного дела о покушении на убийство четырех человек.
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