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На выходных случчан приглашают понаблюдать за птицами

03.10.2018 — Разное | Слуцк Город  
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На выходных случчан приглашают понаблюдать за птицами

Перелетные птицы отправляются на зимовку. В первые выходные октября вся Европа выйдет наблюдать за пернатыми, а на Минщине площадки для наблюдения будут организованы в Борисове и Слуцке, сообщает сайт МЛЫН.BY.

Ежегодная панъевропейская акция EuroBirdwatch пройдет в 25-й раз. В течение двух дней люди в разных странах наблюдают за перелетными птицами и ведут их подсчет, рассказали в общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны», которая выступает национальным координатором акции.

Во время миграции можно встретить редкие виды пернатых. Например, поморников из тундры — морских уток, которые у нас встречаются в основном на пролете.

В прошлом году наша страна стала третьей по количеству участников: более 2200 человек насчитали 29 000 особей. Такая активность радует, отмечают в организации, ведь акция проводится, чтобы привлечь внимание людей к трудностям перелета и проблемам зимовки птиц.

Для участия в акции нужно 6 и 7 октября выйти с биноклем или подзорной трубой в парк, лес или к водоему. Постарайтесь определить и сосчитать птиц, которых встретите. И не важно, кто это будет — воробьи, вороны, грачи или скворцы. Подробности о запланированных мероприятиях можно узнать на сайте организации.

Сообщите о наблюдениях до 16.00 7 октября через онлайн-форму на сайте — она станет доступна 6 октября. Нужно указать виды и число особей каждого вида, место, а также количество человек, если наблюдение проводилось группой. Вся информация передается международному координатору акции.

Мероприятия по наблюдению за птицами пройдут в Минске, Гродно, Гомеле, Бресте (чемпионат по фотобердингу), Витебске, Борисове, Мяделе, Верхнедвинске, Турове, Слуцке и Чаусах. В Борисове и Слуцке устроят площадки наблюдения, а в Мяделе организуют экскурсию.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Перелетные птицы отправляются на зимовку. В первые выходные октября вся Европа выйдет наблюдать за пернатыми, а на Минщине площадки для наблюдения будут...
 
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