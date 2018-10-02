"Продукты для ритуалов, техника для чистки". В Гомеле гадалку осудили за мошенничество

В Гомеле вынесен приговор 49-летней горожанке по обвинению в мошенничестве. Местную жительницу, предлагавшую экстрасенсорные услуги, уличили в обмане клиентов. По версии следствия, за полгода гадалка на ритуалах заработала более 6,8 тысячи рублей.

Как рассказал помощник прокурора Гомеля Андрей Астапенко, который поддерживал гособвинение в процессе, по делу проходило пять потерпевших жителей областного центра. С обвиняемой они познакомились через сайт, который женщина создала в интернете, поместив информацию о потомственных возможностях в снятии порчи и личные контакты.



Как выяснилось в судебном заседании, у каждого из потерпевших были свои причины обратиться за подобной помощью: нелады в семье, житейские проблемы, череда неприятностей. Абсолютно все из тех, кто пришел к гадалке впервые, с ее слов, оказались под прессом проклятий и сглаза, который снимается при помощи серии ритуалов. Оплата принималась как деньгами, так и бытовой техникой. Например, одной из клиенток, у которой на подобные манипуляции не оказалось достаточно средств, гадалка позволила взять в рассрочку стиральную машину за 1,2 тысячи рублей.



В суде озвучивались и такие штрихи. Для проведения ритуалов экстрасенс просила принести продукты. Например, мясо. Да не среднего ряда, а исключительно вырезку. Требовался виноград, огурцы, помидоры. Если учитывать, что события развивались с ноября по май, то очевидно, что клиентам в немалую копеечку выливались дополнительные траты, помимо основных. Тем временем, экстрасенсорная помощь оказывалась по-разному: когда лично, когда дистанционно через питье заговоренной воды, чтение определенных текстов. На вопрос гособвинения, как именно работала фигурантка с клиентами, женщина отвечала без подробностей:



– Ездила в монастыри, заказывала молитвы.



Система дала сбой, когда гадалка вдруг по своим делам уехала за пределы Беларуси, а телефон, по ее словам, забыла дома. Клиенты забеспокоились. Милиция взялась разобраться. В итоге гадалку, уличенную в обмане, привлекли к уголовной ответственности. Помощник прокурора рассказал, чем закончился судебный процесс в первой инстанции:



– Решением суда Центрального района Гомеля обвиняемая приговорена к 2,5 годам лишения свободы с отсрочкой приговора на 2,5 года. Суд учел ряд обстоятельств, в том числе погашение ущерба в полном объеме. Также обвиняемой назначены общественно полезные работы в объеме 60 часов. Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован либо опротестован.

Источник: sb.by

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