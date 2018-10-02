﻿ "Продукты для ритуалов, техника для чистки". В Гомеле гадалку осудили за мошенничество. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Продукты для ритуалов, техника для чистки". В Гомеле гадалку осудили за мошенничество

03.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
Размер текста:
A
A
A
"Продукты для ритуалов, техника для чистки". В Гомеле гадалку осудили за мошенничество

В Гомеле вынесен приговор 49-летней горожанке по обвинению в мошенничестве.  Местную жительницу, предлагавшую экстрасенсорные услуги, уличили в обмане клиентов. По версии следствия, за полгода гадалка на ритуалах заработала более 6,8 тысячи рублей.

Как рассказал помощник прокурора Гомеля Андрей Астапенко, который поддерживал гособвинение в процессе, по делу проходило пять потерпевших жителей областного центра. С обвиняемой они познакомились через  сайт, который женщина создала в интернете, поместив информацию о потомственных возможностях в снятии порчи и личные контакты. 

Как выяснилось в судебном заседании, у каждого из потерпевших были свои причины обратиться за подобной помощью: нелады в семье, житейские проблемы, череда неприятностей. Абсолютно все из тех, кто пришел к гадалке впервые, с ее слов, оказались под прессом проклятий и сглаза, который снимается при помощи серии ритуалов. Оплата принималась как деньгами, так и бытовой техникой. Например, одной из клиенток, у которой на подобные манипуляции не оказалось достаточно средств, гадалка позволила взять в рассрочку стиральную машину за 1,2 тысячи рублей.  

В суде озвучивались и такие штрихи. Для проведения ритуалов экстрасенс просила принести продукты. Например, мясо. Да не среднего ряда, а исключительно вырезку. Требовался виноград, огурцы, помидоры. Если учитывать, что события развивались с ноября по май, то очевидно, что клиентам в немалую копеечку выливались дополнительные траты, помимо основных. Тем временем, экстрасенсорная помощь оказывалась по-разному: когда лично, когда дистанционно через питье заговоренной воды, чтение определенных текстов. На вопрос гособвинения, как именно работала фигурантка с клиентами, женщина отвечала без подробностей:

 Ездила в монастыри, заказывала молитвы.  

Система дала сбой, когда гадалка вдруг по своим делам уехала за пределы Беларуси, а телефон, по ее словам, забыла дома. Клиенты забеспокоились. Милиция взялась разобраться. В итоге гадалку, уличенную в обмане, привлекли к уголовной ответственности. Помощник прокурора рассказал, чем закончился судебный процесс в первой инстанции:

– Решением суда Центрального района Гомеля обвиняемая приговорена к 2,5 годам лишения свободы с отсрочкой приговора на 2,5 года. Суд учел ряд обстоятельств, в том числе погашение ущерба в полном объеме. Также обвиняемой назначены общественно полезные работы в объеме 60 часов. Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован либо опротестован.

Источник: sb.by

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах: 

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!" 

Читайте ndsmi.by в "Одноклассниках"

Читайте ndsmi.by в "Контакте"

Читайте ndsmi.by в "Фейсбуке"

Читайте ndsmi.by в "twitter" 

Наш канал на YouTube 

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 87
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гомеле вынесен приговор 49-летней горожанке по обвинению в мошенничестве.  Местную жительницу, предлагавшую экстрасенсорные услуги, уличили в обмане...
 
Новости дня
Новости разные
 
На выходных случчан приглашают понаблюдать за птицами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика