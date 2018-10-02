Аномальный снегопад обрушился на Канаду: непогода обернулась сотнями аварий

Под ударом – Калгари. В городе выпало до полуметра осадков. Такой объём – абсолютный рекорд для октября за всю историю метеонаблюдений.

Вся снегоуборочная техника брошена на расчистку сугробов. Пожарные и спасатели пытаются освободить автомобили из снежного плена. В многочисленных ДТП пострадали 17 жителей. О погибших сведений нет.

Источник: ОНТ.

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!"

Читайте ndsmi.by в " Одноклассниках "

Читайте ndsmi.by в " Контакте "

Читайте ndsmi.by в " Фейсбуке "

Читайте ndsmi.by в " twitter "