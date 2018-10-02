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Аномальный снегопад обрушился на Канаду: непогода обернулась сотнями аварий
03.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Под ударом – Калгари. В городе выпало до полуметра осадков. Такой объём – абсолютный рекорд для октября за всю историю метеонаблюдений.
Вся снегоуборочная техника брошена на расчистку сугробов. Пожарные и спасатели пытаются освободить автомобили из снежного плена. В многочисленных ДТП пострадали 17 жителей. О погибших сведений нет.
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Под ударом – Калгари. В городе выпало до полуметра осадков. Такой объём – абсолютный рекорд для октября за всю историю метеонаблюдений. Вся...
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