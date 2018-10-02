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ОАО «Гомельоблстрой» продает объекты недвижимости
03.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
8 октября 2018 года состоится открытый аукцион по продаже объектов недвижимости ОАО
ОАО «Гомельоблстрой»предлагает коммерческую недвижимость для организации бизнеса. На торги 8 октября 2018 года будут выставлены:
Расположены все предлагаемые на аукционе объекты по адресу: г.Добруш, пер.Крылова, 4.
Приобретение имущества с торгов возможно для создания и развития своего бизнеса, реализации своих замыслов и предпринимательской инициативы как в сфере производства, так и услуг, торговли.
Аукционы состоятся по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж.
Подробная информация о выставляемых на аукционы объектах на сайте
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8 октября 2018 года состоится открытый аукцион по продаже объектов недвижимости ОАО ОАО «Гомельоблстрой»предлагает коммерческую недвижимость для...
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