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Юношеская (U17) cборная Беларуси по хоккею проиграла по буллитам Латвии, но лидирует на турнире в Пекине

03.10.2018 14:47 — Разное | Tut.by  
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Хоккеисты юношеской (U17) сборной Беларуси проиграли команде Латвии в серии послематчевых буллитов в третьем поединке на турнире Bauer Cup в Пекине, сообщает пресс-служба ФХБ.


Фото: hockey.by

Беларусь — Латвия — 2:3 Б (1:1, 0:0, 1:1, 0:1).

Беларусь-U17: Алексей Колосов; Буйнич — Кузьмин, Кузнецов (к) — Пинчук — Спат; Ереметько — Юзленко, Пироговский — Герасимов — Михалев; Долкарт — Парфенюк, Демидович — М. Ярута — Антонович; К. Ярута, Стрелковский.

Шайбы у белорусов: 1:1 — К. Ярута (Демидович, М. Ярута, 10.56), 2:2 — Антонович (39.43).

Штраф: 6 — 12.

Белорусы дважды оказывались в роли догоняющих — уже на 25-й секунде, а затем на 34-й минуте. Но оба раза сравнивали счет. В итоге выяснение отношений дошло до серии послематчевых буллитов.

В ней успешнее оказались латвийцы, а победный бросок на счету Мартиньша Лавиньша — сына известного защитника национальной сборной Латвии Родриго Лавиньша. Он же, к слову, отличился еще и шайбой в игровое время.

Несмотря на потерю очков в третьем матче юниорского турнира в Китае, сборная Беларуси-U17 возглавила турнирную таблицу перед четвертым игровым днем.

В предыдущих матчах белорусы обыграли хоккеистов из Финляндии и России.

Павел Перепехин: Перебор уверенности

Матч для официального сайта ФХБ прокомментировал главный тренер белорусской команды.


Фото: hockey.by

— Сложный поединок. Тяжело входили в игру, быстро пропустили, в попытках сравнять стали суетиться… В принципе, ошибок хватало с обеих сторон, но вратарь латышей долго держал всю команду в игре. Считаю, дележ очков по такой игре справедлив.

— Не было ли элемента легкой эйфории после победных поединков на старте?

— Немного присутствовало. Некоторые действовали уже не уверенно, а самоуверенно. Перестали работать должным образом, по заданию.

— Да и победа россиян над американцами в первом матче дня могла расслабить…

— А вот здесь — не думаю. В конце концов, когда игрок на льду, у него нет особо времени прикидывать табличные расклады и думать, как играли соперники. Нужно выполнять свою работу.

— Видимо, можно посетовать и на работу команды в большинстве?

— Да, оно у нас сегодня не пошло. Площадка здесь более узкая, соответственно, обороняющиеся действуют агрессивнее. Чтобы преуспеть, нужно быстро принимать решения и четко исполнять.

— То, что четверговое свидание с американцами решит если не все, то многое, мобилизует?

— Безусловно. По крайней мере «колотить» нас не должно. Сейчас перезагрузимся и в четверг начнем турнир заново. Тем более, что россияне в среду доказали: если четко работать по заданию, не так страшны и американцы на пару-тройку лет старше.

— У вас в Пекине под ружьем 17 полевых — не слишком широкое поле для творчества с составом звеньев.

— А мы к нему и не стремимся. Как раз наоборот: хотим, чтобы парни в связках притерлись друг к другу. Поэтому изменений перед встречей с США и не планируем. Кроме привычной ротации на последнем рубеже.

Результаты других матчей 3 октября:

Россия — США — 2:1.

Финляндия — Германия — 5:3.

Положение команд

1.Беларусь — 7 очков

2.США — 6

3.Латвия — 6

4.Россия — 5

5.Финляндия — 3

6.Германия — 0.

4 октября белорусские хоккеисты сыграют с командой США.

 
 
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Хоккеисты юношеской (U17) сборной Беларуси проиграли команде Латвии в серии послематчевых буллитов в третьем поединке на турнире Bauer Cup в Пекине.
 
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