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Маршрутки "Полоцкого экспресса" приостановили поездки. Говорят о "кабальных" условиях облтранса

03.10.2018 14:39 — Разное | Tut.by  
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Компания «Полоцкий экспресс», которая возила пассажиров по маршруту Минск — Полоцк (Новополоцк) — Минск, объявила о том, что с 1 октября временно приостановила работу.


Фото: instagram.com/polotsk_minsk

21 сентября «Полоцкий экспресс» перестал бронировать поездки на октябрь, так как лицензия на регулярные перевозки у компании закончилась 13 сентября.

Главной причиной приостановления работы компания называет предложенные «кабальные» условия сотрудничества с оператором пассажирских перевозок — «Минскоблпассажиртрансом».

«Многие пункты договора не только ущемляют интересы нашего предприятия, но и имеют кабальные признаки, обнаруженные во включении в договор пунктов, которые противоречат действующему законодательству о взыскании платы за услуги, которые должен оплачивать заказчик; пунктов, ущемляющих конституционные права, а именно лишение возможности отстаивать свои права по этому договору в судебном порядке», — говорится в заявлении компании-перевозчика.

Во второй половине сентября «Полоцкий экспресс» направил оператору пассажирских перевозок протокол разногласий к предлагаемому ими договору, но ответа от «Минскоблпассажиртранса» не получил.

 
Теги: Минск
 
 
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Главной причиной приостановления работы компания называет предложенные условия сотрудничества с оператором пассажирских перевозок - "Минскоблпассажиртрансом".
 
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