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Маршрутки "Полоцкого экспресса" приостановили поездки. Говорят о "кабальных" условиях облтранса
Компания «Полоцкий экспресс», которая возила пассажиров по маршруту Минск — Полоцк (Новополоцк) — Минск,
21 сентября «Полоцкий экспресс» перестал бронировать поездки на октябрь, так как лицензия на регулярные перевозки у компании закончилась 13 сентября.
Главной причиной приостановления работы компания называет предложенные «кабальные» условия сотрудничества с оператором пассажирских перевозок — «Минскоблпассажиртрансом».
«Многие пункты договора не только ущемляют интересы нашего предприятия, но и имеют кабальные признаки, обнаруженные во включении в договор пунктов, которые противоречат действующему законодательству о взыскании платы за услуги, которые должен оплачивать заказчик; пунктов, ущемляющих конституционные права, а именно лишение возможности отстаивать свои права по этому договору в судебном порядке», — говорится в заявлении компании-перевозчика.
Во второй половине сентября «Полоцкий экспресс» направил оператору пассажирских перевозок протокол разногласий к предлагаемому ими договору, но ответа от «Минскоблпассажиртранса» не получил.
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Главной причиной приостановления работы компания называет предложенные условия сотрудничества с оператором пассажирских перевозок - "Минскоблпассажиртрансом".
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