ОАО «Гомельоблстрой» продаёт объекты недвижимости



8 октября 2018 года состоится открытый аукцион по продаже объектов недвижимости ОАО.

ОАО «Гомельоблстрой»предлагает коммерческую недвижимость для организации бизнеса. На торги 8 октября 2018 года будут выставлены:

— комплекс производственных зданий (учрежденческое здание, склады, гараж, мастерская, бытовка) общей площадью около 928,9 кв. м. Начальная цена продажи – 134 520,00 бел. рублей.

— комплекс производственных зданий (здания для ремонта и технического обслуживания автомобилей, арматурный цех, склады,бытовка и другие производственные объекты)общей площадью 2071,3 кв. м. Начальная цена продажи – 267 720,00 бел. рублей.

— комплекс производственных зданий (здание для обслуживания производственной базы) общей площадью 241,9 кв. м. Начальная цена продажи – 40 920,00 бел. рублей.

Расположены все предлагаемые на аукционе объекты по адресу: г. Добруш, пер.Крылова, 4.

Приобретение имущества с торгов возможно для создания и развития своего бизнеса, реализации своих замыслов и предпринимательской инициативы как в сфере производства, так и услуг, торговли.

Аукционы состоятся по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж.

Подробная информация о выставляемых на аукционы объектах на сайте http://www.gomeloblreklama.by/ или по телефонам 8 (0232) 23-23-54, 8 (0232) 23-23-56.