В Пинске некоторые маршруты городского транспорта будут проложены в объезд закрытой части улицы Парковой



Мы уже сообщали, что на перекрестке улиц Первомайская и Парковая ведутся работы по модернизации тепловой сети.

Как рассказали корреспонденту pinsknews.by в ОАО «Пинский автобусный парк», в связи с этим с 9 часов утра 4 октября и до конца дня 18 октября в порядок обслуживания маршрутной сети регулярного сообщения вносятся изменения.