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В Пинске некоторые маршруты городского транспорта будут проложены в объезд закрытой части улицы Парковой

03.10.2018 — Разное | Полесская правда  
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В Пинске некоторые маршруты городского транспорта будут проложены в объезд закрытой части улицы Парковой
Мы уже сообщали, что на перекрестке улиц Первомайская и Парковая ведутся работы по модернизации тепловой сети. 

Как рассказали корреспонденту pinsknews.by в ОАО «Пинский автобусный парк», в связи с этим с 9 часов утра 4 октября и до конца дня 18 октября в порядок обслуживания маршрутной сети регулярного сообщения вносятся изменения.

  • автобусы маршрутов №№ 9, 9А, 23, 23А при движении от Центральной больницы будут осуществлять движение по следующей схеме: Первомайская – Центральная – Телефонная – Парковая и далее по маршруту. Движение в противоположную сторону – обратным порядком. Таким образом, на маршрутах исключаются из обслуживания остановочные пункты общественного транспорта «Северный микрорайон» в обоих направлениях;
  • для маршрутов №№ 9, 9А, 23, 23А будет введен временный остановочный пункт при движении от Центральной больницы – на улице Центральной (возле «кольца»);
  • автобусы городских маршрутов №№ 9, 9А, 23, 23А при движении по измененным схемам движения будут производить остановки для высадки-посадки пассажиров на всех остановочных пунктах.
 
 
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> Мы уже сообщали, что на перекрестке улиц Первомайская и Парковая ведутся работы по модернизации тепловой сети.  Как рассказали корреспонденту pinsknews.by в ОАО...
 
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