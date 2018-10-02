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В Пинске некоторые маршруты городского транспорта будут проложены в объезд закрытой части улицы Парковой
03.10.2018 — Разное | Полесская правда
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Как рассказали корреспонденту pinsknews.by в ОАО «Пинский автобусный парк», в связи с этим с 9 часов утра 4 октября и до конца дня 18 октября в порядок обслуживания маршрутной сети регулярного сообщения вносятся изменения.
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В Пинске некоторые маршруты городского транспорта будут проложены в объезд закрытой части улицы Парковой
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