Пинский автобусный парк в День города добавит рейсы на популярных городских маршрутах



Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в ОАО «Пинский автобусный парк», 6 октября, в день празднования Дня города, вводятся следующие дополнительные рейсы на маршрутах:

№ 2 – отправление от ДП «Железнодорожный вокзал» в 22.40;

отправление от ДП «Железнодорожный вокзал» в 22.40; № 4 – отправление от ДП «Западный» в 22.31;

отправление от ДП «Западный» в 22.31; № 5 – отправление от ДП «Западный» в 22.38;

отправление от ДП «Западный» в 22.38; № 10 – отправление от ДП «Центральная больница» в 22.23;

отправление от ДП «Центральная больница» в 22.23; № 11 – отправление от ДП «Западный» в 22.35.

Одновременно, на маршруте № 23 переносится один из рейсов, отправлением от ДП «Центральная больница» (в гараж), с 22.21 на 23.30.