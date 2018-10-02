|
Пинский автобусный парк в День города добавит рейсы на популярных городских маршрутах
03.10.2018 — Разное | Полесская правда
>
Одновременно, на маршруте № 23 переносится один из рейсов, отправлением от ДП «Центральная больница» (в гараж), с 22.21 на 23.30.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в ОАО «Пинский автобусный парк», 6 октября, в день празднования Дня города, вводятся следующие дополнительные рейсы на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)