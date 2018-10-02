



Волковысская финансовая милиция вскрыла коррупционную схему в ОАО «Красносельскстройматериалы», где начальник службы маркетинга К. распорядился без предварительной оплаты отгрузить россыпью 339 тонн (5 железнодорожных вагонов!) портландцемента. Оплата за партию стоимостью 33 878 рублей не поступила. Выяснилось, что минское ООО «Золотой Крумкач», в адрес которого был, якобы, отгружен цемент, в нем не нуждалось и еще в 2015 году было ликвидировано, сообщает sb.by .

ОАО «Красносельскстройматериалы» включено в Перечень юридических лиц, обеспечивающих функционирование стратегически значимых отраслей экономики. 19 июня газета сообщала о намерении Правительства продать предприятие иностранному инвестору за 200 млн долларов.

Экономическое положение предприятия остается сложным - сообщил редакции Владимир Юрчак, заместитель начальника Волковысского межрайотдела управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля. Действия начальника службы маркетинга К. повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в причинении ущерба ОАО в особо крупном размере. Истинного получателя 5 вагонов цемента финансовая милиция нашла. Расследование уголовного дела продолжается.