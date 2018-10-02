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Труба и камера. Как британский пенсионер борется с нарушителями ПДД

03.10.2018 15:00 — Разное | Tut.by  
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Житель английской деревушки Бистон решил начать борьбу с недисциплинированными водителями. В результате пенсионер настроил против себя местные власти. Однако его неожиданную инициативу с энтузиазмом поддержали односельчане.

Дом 72-летнего Майка Лейси стоит на довольно загруженной автотрассе А1, и водители, проносящиеся мимо на высокой скорости, ему изрядно поднадоели.

Майк прикрутил к стене своего дома металлическую штангу, покрашенную в желтый цвет, и установил на ней камеры дорожного движения.

Штангу бывший инженер смастерил из водосточной трубы, купленной в соседнем магазине за 40 фунтов.

Водители начали притормаживать, но государственное агентство, ответственное за дороги в Англии (Highways England) возмутилось: частное лицо не имеет права устанавливать на дороге камеры, следящие за движением.

По словам Лейси, к нему уже наведывался представитель местного совета, попросивший демонтировать его муляж. Местные власти от инициативы пенсионера не в восторге — торчащая над дорогой штанга не украшает и без того унылый вид.

Но у Майка и на этот счет есть свои аргументы: дом частный, и кому какое дело, что к нему прибито.

История приобрела еще более интересный оборот, когда стало известно, что соседи Майка Лейси — то ли из чувства солидарности, то ли из практических соображений — тоже хотят установить такие камеры на своих домах. Сын Майка утверждает, что набралось уже восемь желающих.

Штрафовать пока не будут

Давить на пенсионера сложно еще и потому, что настоящая камера наблюдения за дорожным движением на этом участке сломалась, и пока ее не починили.

Как говорит Майк Лейси, многие водители пролетают через деревню на скорости в 140 км в час при лимите в 80.

Пенсионер заявляет, что не намерен разбирать свою конструкцию до тех пор, пока проблема с превышением скорости не будет разрешена.

Пенсионер говорит, что решил заняться этим делом сам, так как, по его словам, никто ничего не делал для того, чтобы разрешить проблему.

Представитель властей графства Бедфордшир, в котором расположена деревня, сказала, что пока власти не будут выписывать мистеру Лейси штраф.

 
 
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Житель английской деревушки Бистон решил начать борьбу с недисциплинированными водителями. В результате пенсионер настроил против себя местные власти.
 
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