Труба и камера. Как британский пенсионер борется с нарушителями ПДД

Житель английской деревушки Бистон решил начать борьбу с недисциплинированными водителями. В результате пенсионер настроил против себя местные власти. Однако его неожиданную инициативу с энтузиазмом поддержали односельчане.

A man living beside the A1 says he «will not take down» a replica speed camera he made for £40.

Mike Lacey, 72, made the fake camera using drainpipe and guttering to slow drivers passing his house in Beeston, Bedfordshire. pic.twitter.com/m78qUDc2P6